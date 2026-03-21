Juventus-Sassuolo 1-1, pagelle e tabellino: Conceicao e Yildiz non bastano, Muric e Pinamonti fermano Spalletti

Dopo due vittorie consecutive la Juventus si ferma in casa, contro il Sassuolo. Un duro stop nella lotta per la Champions, con Como, Roma e Atalanta pronte a staccare, agganciare e avvicinare i bianconeri in classifica. Ancora una volta la squadra di Spalletti crea, conclude più degli avversari, ma non chiude il match, lasciando il fianco scoperto, colpito dai neroverdi con Pinamonti. Nel finale Locatelli ha tirato malissimo un rigore, parato da Muric.

Il Sassuolo, privo di alcuni giocatori colpiti da pertosse, ha tenuto un minimo svantaggio dovuto al goal di Yildiz, in goal al 14' dopo essere stato servito dal migliore in campo Conceicao, spesso imprendibile, riuscendo a trovare il pareggio con Pinamonti al 52': fin lì invisibile, l'ex Genoa ha anticipato Bremer in area dopo una perfetta manovra offensiva dei suoi, con Volpato e Berardi a creare e il compagno a concludere.

Nel primo tempo Thuram prima e Kalulu poi si erano avvicinati al raddoppio, ma il vantaggio minimo del primo tempo ha tenuto in vita il Sassuolo, che senza operare cambi è tornato sul terreno di gioco conscio di dover recuperare solo una rete, deciso a farlo.

Colpita dal goal ospite, la Juventus si è disunita mentre il team di Grosso ha preso fiducia, seppur senza impegnare un Perin praticamente inoperoso per tutto l'arco dell'incontro.

Bianconeri in dominio per riportarsi in vantaggio: i primi tentativi sono stati quelli di Boga, il quale ha da prima concluso verso un Muric perfetto nelle conclusioni pericolose dei due tempi, e dunque si è visto parare il proprio colpo di testa sulla linea.

A tre minuti dal 90' Locatelli ha l'occasione di riportare in vantaggio i suoi, ma la conclusione dal dischetto è debolissima e abbrancata dal portiere avversario. In extratime ci ha provato anche Milik, di nuovo in campo dopo tempo immemore, bloccato però, ancora una volta, da un Muric eroe neroverde.

Allo Stadium finisce 1-1: un'enorme occasione sprecata per la Juventus, mentre il Sassuolo compie un passettino per chiudere la Serie A nella parte sinistra della graduatoria.