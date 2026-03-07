Juventus-Pisa 4-0, pagelle e tabellino: Yildiz trascinatore, Thuram onnipresente, Conceicao elettrico, Boga frizzante, David fantasma

La Juventus non sbaglia e dopo quattro partite ritrova la vittoria in campionato regolando il fanalino di coda Pisa con un netto 4-0. Dopo un'opaca prima frazione di gioco, i bianconeri si scatenano nella ripresa e dilagano: la squadra di Spalletti si porta a provvisoriamente a -1 dal quarto posto, in attesa del risultato della Roma, impegnata domenica sul campo del Genoa.

Nella prima frazione di gioco la partenza della Juventus è decisamente soft e il Pisa fa subito venire i brividi allo Stadium quando il colpo di testa di Moreo viene smanacciato da Perin con l'ausilio del palo. Un torpore iniziale dal quale i bianconeri provano a svegliarsi con qualche sporadico tentativo che però non scalfiscono l'ordine dei toscani: i piazzati di Thuram e Locatelli terminano la loro corsa in curva, mentre Nicolas si oppone d'istinto al guizzo di Conceicao. La Juve non graffia ma nel finale l'occasione più importante si materializza sulla testa di David che, però, manda goffamente sopra la traversa.

Una macchia sulla prova del canadese che viene sostituito all'intervallo, così come Gatti: il secondo tempo della Juve, infatti, inizia con Kelly e Boga sul rettangolo verde. Il francese si colloca sulla sinistra con Yildiz che viene spostato in qualità di falso 9. Libero di svariare, il numero 10 zebrato si accende subito e sull'avventurosa uscita di Nicolas pennella il pallone con il contagiri per il blitz di Cambiaso che insacca di testa. Trovata la combinazione vincente per sbloccare la partita la Juve non si ferma più: il raddoppio porta la firma di Thuram che si avventa sulla respinta del palo, colpito da Locatelli, e deposita in rete a porta vuota. Il punto esclamativo, infine, lo mette proprio Yildiz che manda a vuoto un avversario al limite dell'area e incrocia con il destro all'angolino il pallone del 3-0. Poi a tempo scaduto c'è gioia anche per Boga che cala il poker a tempo scaduto.