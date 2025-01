Juventus-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida Champions all’Allianz Stadium: dopo i recuperi contro Como e Atalanta, le squadre di Motta e Conceiçao allo scontro diretto.

Big match all’Allianz Stadium. L’anticipo del sabato alle ore 18 offrirà alla 21esima giornata di Serie A Enilive un’altra pagina dello storico confronto fra Juventus e Milan. Le squadre di Motta e Conceiçao sono reduci dal recupero giocato in settimana contro Atalanta e Como. Per i bianconeri è arrivata la tredicesima x stagionale, mentre Leao e compagni sono riusciti a violare, in rimonta, il Sinigaglia.

Per le due squadre, che si sono affrontate anche in Supercoppa in Arabia pochi giorni fa, è un match fondamentale, che metterà in palio punti importanti per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.