Juventus-Manchester City 2-0, pagelle e tabellino: Vlahovic decisivo, Haaland un fantasma

I bianconeri superano i Citizens grazie alle reti di Vlahovic e McKennie: per il City continua il periodo di crisi.

Nella fredda serata torinese di Champions League, la Juventus torna alla vittoria grazie ad una prestazione di altissimo livello contro un Manchester City che dimostra ancora una volta di non essere nel suo miglior momento di forma.

Nel corso del primo tempo assistiamo ad un'occasione per parte: al 19' Yildiz prova a mettersi in proprio sul centro-sinistra, concludendo di potenza dal limite dell'area, sfiorando il palo di destra. Al 39' i Citizens hanno una grossa chance per passare in vantaggio, con Haaland che si presenta tutto solo a tu per tu con Di Gregorio, provando a saltarlo con uno scavetto, ma trovando la risposta sicura del portiere bianconero.

Al 59' i padroni di casa sbloccano il match: prima Ederson respinge una conclusione acrobatica di Gatti, poi non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Vlahovic su cross di Yildiz.

Ad un quarto d'ora dalla fine la Vecchia Signora chiude i conti grazie ai due nuovi entrati: contropiede bianconero con Weah che prima riceve sulla destra, poi crossa per il tiro al volo di McKennie posizionato al centro dell'area, con l'americano che non lascia scampo al portiere brasiliano.