Juventus-Inter, Thuram in dubbio: chi gioca tra Taremi, Arnautovic e Correa se non recupera

Juventus vs Inter

L'attaccante è ancora alle prese con la contusione alla caviglia rimediata con la Fiorentina: l'iraniano è il favorito per affiancare Lautaro.

Simone Inzaghi è chiamato, a poco più di quarantotto ore dal calcio d'inizio di Juventus-Inter, a sciogliere l'unico grande dubbio di formazione che ancora agira i suoi pensieri in vista del big match che si giocherà domenica sera all'Allianz Stadium di Torino.

In casa nerazzurra, infatti, continua a persistere il dubbio relativo alle condizioni di Marcus Thuram che, dopo la contusione alla caviglia accusata contro la Fiorentina, continua a svolgere un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo e va per forza di cose considerato a rischio per la sfida all'ombra della Mole.

L'articolo prosegue qui sotto

Qualora venisse certificato il forfait di Thuram contro la Juve, chi giocherà al suo posto al fianco di Lautaro Martinez nel tandem d'attacco interista?