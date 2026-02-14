Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
US Sassuolo Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Juventus furibonda con La Penna, Comolli: “Imbarazzante quanto successo e tutto il mondo lo ha visto”

L’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, ha commentato quanto accaduto nel corso del Derby d’Italia: “Parlare di calcio oggi non ha senso”.

Pubblicità

E’ una Juventus letteralmente furibonda, quella che è uscita sconfitta dal Derby d’Italia con l’Inter.

A scatenare le ire del club bianconero è stata la direzione di gara di La Penna e in particolare l’espulsione comminata a Kalulu al 42’ per un fallo ai danni di Bastoni che poi le immagini hanno rivelato essere inesistente.

Dopo il triplice fischio finale della partita, ai microfoni di ‘Sky’ si è presentato l’amministratore delegato Damien Comolli, che ha commentato in maniera molto dura quanto accaduto.

  • “IMBARAZZANTE QUANTO ACCADUTO”

    “Come club ci sentiamo in imbarazzo oggi. È stato imbarazzante quello che è accaduto ed è stato visto in tutto il mondo. Come società difendiamo i giocatori e lo staff tecnico: non può accadere di nuovo. C’è stata una somma di errori che c’è stata nel corso di questa stagione”.

    • Pubblicità

  • “UN’INGIUSTIZIA DIFFICILE DA ACCETTARE”

    “Il confronto con La Penna a fine primo tempo? È molto difficile accettare un’ingiustizia come questa, quindi abbiamo avuto da dire qualcosa”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “PARLARE DI CALCIO NON HA SENSO”

    “Abbiamo parlato con i giocatori e abbiamo detto loro che hanno fatto bene. C’è grande frustrazione da parte dell’allenatore, dei calciatori e dei tifosi. Parlare di calcio dopo questa partita non ha molto senso: è accaduto qualcosa di inaccettabile”.

Champions League
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Juventus crest
Juventus
JUV
Champions League
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Inter crest
Inter
INT
0