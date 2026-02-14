Juventus furibonda con La Penna, Comolli: “Imbarazzante quanto successo e tutto il mondo lo ha visto”

E’ una Juventus letteralmente furibonda, quella che è uscita sconfitta dal Derby d’Italia con l’Inter.
A scatenare le ire del club bianconero è stata la direzione di gara di La Penna e in particolare l’espulsione comminata a Kalulu al 42’ per un fallo ai danni di Bastoni che poi le immagini hanno rivelato essere inesistente.
Dopo il triplice fischio finale della partita, ai microfoni di ‘Sky’ si è presentato l’amministratore delegato Damien Comolli, che ha commentato in maniera molto dura quanto accaduto.