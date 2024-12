Juventus-Fiorentina 2-2, pagelle e tabellino: Thuram giganteggia, errore decisivo di Cambiaso

Uno scivolone di Cambiaso nel finale regala il pareggio ai Viola: non basta la doppietta di uno straripante Thuram.

La Juventus non riesce a scrollarsi di dosso la 'pareggite': la formazione di Thiago Motta subisce il pareggio nel finale contro la Fiorentina, buttando all'aria due punti pesantissimi, con le dirette avversarie che scappano in testa alla classifica.

Ad inizio match l'arbitro Mariani è costretto ad interrompere temporaneamente la gara, per alcuni cori razzisti del settore ospiti nei confronti di Vlahovic. Il direttore di gara chiama a sé prima i capitani, poi gli allenatori, minacciando una sospensione definitiva. Il match riprende e la Vecchia Signora passa grazie ad un'incursione centrale di Thuram, che si inserisce in area e batte De Gea verso l'angolino basso di sinistra. Al 38' pareggia i conti la Viola, con Kean che trasforma di testa sotto la sua ex curva, decidendo di non esultare e ricevendo gli applausi del pubblico di casa.

Nella ripresa il protagonista è di nuovo Thuram, che riceve in area dopo una deviazione involontaria di Ranieri, battendo nuovamente De Gea. Quando i bianconeri sembravano ad un passo dal successo, arriva la beffa: Cambiaso scivola dentro la sua area, regalando la palla ad Ikoné. Gli ospiti riescono dunque a crossare al centro, con Kean che protegge bene palla prima di scaricare per Sottil, che con un sinistro potente scrive il risultato finale di 2-2.