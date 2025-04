Emergenza per la Juventus in difesa, solo Kalulu e Renato Veiga a disposizione: dal cambio modulo a Locatelli e il rientro di Gatti, le soluzioni

Ancora una volta la Juventus perde pezzi in difesa: si ferma Kelly. Tudor ha solo due difensori attualmente per il Bologna.

La stagione della Juventus rischia di finire coerentemente con quanto accaduto fin da settembre, ovvero con l'emergenza nel reparto arretrato che è stato il filo conduttore di tutti questi mesi.

Si è infortunato infatti Lloyd Kelly nella partita contro il Monza; un problema muscolare che lo terrà fuori per diverse partite con il rischio che abbia terminato il campionato.

Si aggrava la situazione dei bianconeri in difesa dove già Igor Tudor aveva scelte obbligate. E adesso che farà il tecnico croato?

Se vuole continuare a giocare con lo stesso modulo dovrà inventarsi qualche soluzione visto che non ha tre difensori di ruolo a disposizione. Ecco tutte le opzioni di Tudor verso Bologna-Juventus, sfida che tra l'altro è decisiva per la qualificazione in Champions.