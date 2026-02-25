Juventus eliminata dalla Champions League, Chiellini: “Con Spalletti sbagliata una partita e mezzo, su Kelly poco da commentare”

Alla Juventus non è bastata una grande prestazione per riuscire in quell’impresa che le avrebbe consentito di prolungare il suo cammino in Champions League.
La compagine bianconera è stata realmente ad un passo dal ribaltare il 5-2 patito all’andata sul campo del Galatasaray, ma dopo essersi imposta per 3-0 nei 90’, tra l’altro giocando praticamente tutta la seconda frazione in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Kelly, si è arresa ai supplementari, quando Osimhen ed Yilmaz hanno trovato le reti che sono poi valse l’eliminazione.
Luciano Spalletti, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘Prime Video’, ha commentato la prova della sua squadra.