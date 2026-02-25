Goal.com
Giorgio Chiellini JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Juventus eliminata dalla Champions League, Chiellini: “Con Spalletti sbagliata una partita e mezzo, su Kelly poco da commentare”

Giorgio Chiellini commenta l’eliminazione della Juventus dalla Champions League: “Dobbiamo ripartire da questa prestazione, la squadra c’è”.

Alla Juventus non è bastata una grande prestazione per riuscire in quell’impresa che le avrebbe consentito di prolungare il suo cammino in Champions League.

La compagine bianconera è stata realmente ad un passo dal ribaltare il 5-2 patito all’andata sul campo del Galatasaray, ma dopo essersi imposta per 3-0 nei 90’, tra l’altro giocando praticamente tutta la seconda frazione in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Kelly, si è arresa ai supplementari, quando Osimhen ed Yilmaz hanno trovato le reti che sono poi valse l’eliminazione.

Luciano Spalletti, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘Prime Video’, ha commentato la prova della sua squadra.

  • "CON SPALLETTI SBAGLIATA UNA PARTITA E MEZZA"

    “Perché non c’è Spalletti? Perché è giusto che venga anche la società. Siamo provati e delusi per il risultato finale, ma anche orgogliosi per quanto mostrato. Si è creato anche un ambiente che credo debba rappresentare un punto di partenza per questo finale di stagione. Dobbiamo ritrovare la giusta scintilla, ma essendo equilibrati abbiamo sbagliato una partita e mezza da quando c’è Spalletti. La squadra c’è e ha dato un segnale, ci sono rammarico e delusione e non siamo molto fortunati con gli episodi in questo momento. L’espulsione di Kelly? C’è poco da commentare”.

  • "NELLE PROSSIME GARE CI GIOCHIAMO TANTO"

    “Questa prova deve dare fiducia ai giocatori in primis e all’allenatore. Noi siamo più dentro ma fuori, delle volte anche più lucidi. Quando si è lì si perde la fiducia dopo un paio di risultati negativi, perché poi abbiamo perso quattro delle ultime cinque partite, ma le prestazioni sono diverse tra loro. Se riesci a vedere i pregi puoi colmare i difetti. Adesso mancano dodici partite e ci giochiamo tanto anche per la prossima stagione. La squadra c’è e lo ha dimostrato anche oggi, è un percorso di crescita che stiamo portando avanti con un po’ di ostacoli ed inciampi”.

  • "RIPARTIAMO DA QUESTA PRESTAZIONE"

    “Per adesso non abbiamo rimpianti, anche in Champions siamo partiti con tante gare difficili e poi abbiamo finito bene. Abbiamo vinto a Bodo una partita molto difficile, abbiamo battuto il Benfica ed il percorso è stato più o meno quello preventivato, ma questa squadra negli ottavi ci deve essere sempre. Con un po’ di attenzione e di fortuna in più ci saremmo arrivati, ma dobbiamo ripartire dalla prestazione di questa sera”. 

