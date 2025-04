Gazzetta dello Sport - La Juventus cambia ancora in dirigenza: può tornare Tognozzi, lo scopritore di Huijsen e Yildiz

Il club sta valutando importanti cambiamenti a livello societario: dal possibile ritorno di Tognozzi al ruolo di Chiellini, le mosse di Elkann.

La Juventus da tempo è in continua evoluzione, in campo e fuori. L'estate scorsa c'è stata la rivoluzione in rosa, con tantissime cessioni e nuovi giocatori, oltre al cambio di allenatore. Poche settimane fa la decisione di esonerare Thiago Motta e puntare su Igor Tudor per il finale di stagione.

Si prevedono novità anche nei prossimi mesi che però non riguarderanno solo giocatori e allenatore ma anche gli altri piani del club. E quindi la dirigenza, in cui potranno esserci nuovi innesti o ritorni, come, riferisce la Gazzetta dello Sport, quello di Matteo Tognozzi

Non solo però, è possibile che ci sia una riorganizzazione della società che prevede nuovi ruoli per alcune delle figure già presenti come Giorgio Chiellini e Francesco Calvo.