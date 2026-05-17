Juventus contestata dopo la sconfitta, Locatelli sta con i tifosi: "Giusto essere fischiati"

Giocatori e staff tecnico della Juventus non hanno usato giri di parole nel post gara, compreso capitan Locatelli:

"La pressione ha pesato? Sì, io dico sempre che quando si gioca qua c'è questo tipo di pressione, però evidentemente non siamo riusciti a superarla, perché poi se facciamo prestazioni di questo tipo questa è la realtà. Quello che conta è il campo, e oggi si è visto che abbiamo fatto questo tipo di partita".

"Non è questione di metterci la faccia, è giusto che ci fischino, è giusto che ci contestino, perchè se facciamo questo tipo di partite è giusto che ci fischino, la realtà è questa, alla fine è sempre il campo che parla. Noi avevamo un obiettivo, se non riusciamo a raggiungerlo è giusto che la gente ci contesti e ci fischi".