Juventus contestata dopo la sconfitta, Locatelli sta con i tifosi: "Giusto essere fischiati"

L'inaspettata sconfitta subita in casa contro la Fiorentina ha enormemente complicato la lotta Champions della Juventus. In un colpo solo, infatti, i bianconeri sono stati agganciati dal Como e superati da Milan e Como, risultando ora la sfavorita per raggiungere Napoli e Inter nel massimo torneo europeo, alla pari di un'altra squadra ancora da definire.
Durante la partita, ma soprattutto al termine del 2-0, lo Stadium è stato colpito dai sonori fischi dei tifosi, che non hanno concluso la loro contestazione subito dopo la fine dell'incontro. Questa, infatti, si è spostata all'esterno dell'impianto: i fans hanno atteso l’uscita dei giocatori e dello staff tecnico per proseguire la protesta tra cori e critiche per esprimere tutta la delusione del k.o e del triplo sorpasso subito.
"Rispettate la nostra maglia" è stato uno dei cori più rumorosi dopo Juventus-Fiorentina, ma di certo non l'unico di un popolo bianconero che non si aspettava un epilogo del genere dopo le gare delle 12:00.