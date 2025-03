Juventus con la difesa a tre: promosso il primo vero grande cambiamento di Tudor rispetto a Thiago Motta

Tudor ha già trasformato la Juventus in pochi giorni: contro il Genoa il nuovo assetto difensivo ha funzionato.

Tre allenamenti soltanto, quelli in cui Igor Tudor ha avuto la squadra al completo prima di Juventus-Genoa. Pochissimo tempo per il nuovo allenatore di lavorare, sufficiente comunque a mostrare già importanti novità.

Oltre a cambiare alcuni giocatori, il grande cambiamento è stato nell'assetto tattico dei bianconeri, che si sono schierati con il 3-4-2-1. Il tecnico croato non ha aspettato per portare le sue idee nonostante il pochissimo tempo che ha avuto a disposizione.

In questo nuovo vestito tattico della Juventus, la trasformazione più impattante è nel reparto arretrato, passato alla difesa a tre dopo aver giocato per tutta la stagione con una linea a quattro.

Una mossa rischiosa ma che si è rivelata vincente con anche alcune scelte a sorpresa, come l'esclusione iniziale di Kalulu. Dalle condizioni di Federico Gatti alle soluzioni che ha a disposizione Tudor in difesa, come evolverà il reparto nel finale di stagione.