Juventus in Champions League 2024, quanto manca per la matematica e quanti punti servono: i tifosi aspettano con impazienza

Dopo il mancato accesso alla Champions 2023/2024 e l'esclusione dalle coppe, la Juventus di Allegri punta a tornare in Europa nel torneo principale.

Dopo l'esclusione dalle coppe europee e in particolare dalla Conference nel 2023/2024, la Juventus punta a tornare in Europa direttamente dalla porta principale nella primavera del 2024. La squadra di Allegri non gioca in Champions League, in particolare, dal novembre 2022.

Tra le migliori squadre dell'annata 2023-2024, sempre però alle spalle dell'Inter, la Juventus è tra le favorite per una qualificazione alla prossima Champions League, che come noto sarà rivoluzionata e vedrà un unico gruppo utilizzato per mandare in soffitta i vecchi otto gironi.

Ma quanto manca alla Juventus per essere certa di una qualificazione alla prossima Champions 2024?