Juventus-Bologna, Yildiz in dubbio: si è allenato a parte, Spalletti spera

Kenan Yildiz non ha lavorato con il resto della squadra nella giornata di martedì. Il talento bianconero ha svolto differenziato, infatti, in seguito al cambio operato da Spalletti nella partita contro l'Atalanta, vinta 1-0 dalla Juventus in virtù del goal di Boga.
Già prima della sfida, Yildiz aveva accusato un fastidio al ginocchio fermandosi nella rifinitura, ma alla fine era stato comunque schierato titolare, non riuscendo però ad essere decisivo. Il turco si trascina da tempo un problema al ginocchio sinistro, un'infiammazione spesso alquanto fastidiosa.
Spalletti spera di poterlo avere per la gara contro il Bologna di domenica, ma le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. La Juventus è consapevole di non poterlo rischiare, ma allo stesso modo proverà ad averlo il prima possibile per puntare alla Champions League.