Juventus-Bologna, Yildiz in dubbio: si è allenato a parte, Spalletti spera

Alla quarta stagione da professionista, la terza in Serie A dopo quella giocata in C con la Next Gen, Yildiz è riuscito ad arrivare in doppia cifra in campionato risultando il miglior marcatore della Juventus.

Yildiz ha un mese di tempo per migliorare il proprio score della scorsa annata, considerando anche le altre coppe: al termine del 2024/2025, infatti, chiuse con 12 goal in 52 partite, mentre attualmente è già a 11 in 42.

Anno dopo anno Yildiz sta crescendo in termini di goal e assist, ma anche di ruolo 'istituzionale': il possessore della 10 è ormai un leader e trascinatore assoluto.