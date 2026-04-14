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Kenan Yildiz Luciano Spalletti JuventusGetty Images
Francesco Schirru

Juventus-Bologna, Yildiz in dubbio: si è allenato a parte, Spalletti spera

Serie A
K. Yildiz
Juventus vs Bologna
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Bologna

Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno in vista dei prossimi impegni e in seguito al cambio operato dal tecnico durante la gara contro l'Atalanta.

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Kenan Yildiz non ha lavorato con il resto della squadra nella giornata di martedì. Il talento bianconero ha svolto differenziato, infatti, in seguito al cambio operato da Spalletti nella partita contro l'Atalanta, vinta 1-0 dalla Juventus in virtù del goal di Boga.

Già prima della sfida, Yildiz aveva accusato un fastidio al ginocchio fermandosi nella rifinitura, ma alla fine era stato comunque schierato titolare, non riuscendo però ad essere decisivo. Il turco si trascina da tempo un problema al ginocchio sinistro, un'infiammazione spesso alquanto fastidiosa.

Spalletti spera di poterlo avere per la gara contro il Bologna di domenica, ma le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. La Juventus è consapevole di non poterlo rischiare, ma allo stesso modo proverà ad averlo il prima possibile per puntare alla Champions League.

  • LA JUVE SENZA YILDIZ

    Parlare di una Juventus senza Yildiz è difficile, considerando come il turco abbia giocato praticamente tutte le partite stagionali.

    Le eccezioni sono unicamente due: Madama non ha potuto contare sul classe 2005 solamente nella sfida di campionato vinta contro l'Udinese per 2-1, sempre per il fastidio al ginocchio.

    In occasione della partita di Coppa Italia persa contro l'Atalanta, che ha sancito l'eliminazione dal torneo, Yildiz era rimasto in panchina dopo essere stato recuperato in extremis per un fastidio all'adduttore nella sfida di Serie A contro il Parma.

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  • LA STAGIONE FIN QUI

    Alla quarta stagione da professionista, la terza in Serie A dopo quella giocata in C con la Next Gen, Yildiz è riuscito ad arrivare in doppia cifra in campionato risultando il miglior marcatore della Juventus.

    Yildiz ha un mese di tempo per migliorare il proprio score della scorsa annata, considerando anche le altre coppe: al termine del 2024/2025, infatti, chiuse con 12 goal in 52 partite, mentre attualmente è già a 11 in 42.

    Anno dopo anno Yildiz sta crescendo in termini di goal e assist, ma anche di ruolo 'istituzionale': il possessore della 10 è ormai un leader e trascinatore assoluto.

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