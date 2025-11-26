La Juventus riparte da Bodo: nel pomeriggio l’arrivo a Torino dopo il problema meteo e i ritardi

Che sarebbe stata una trasferta complicata dal punto di vista logistico lo si sapeva e quanto successo nella giornata di mercoledì non ha sopreso: la Juventus è ripartita da Bodo dopo essere rimasta bloccata per diverse ore.

La compagine bianconera raggiungerà Torino nel tardo pomeriggio e quindi in ritardo rispetto all’iniziale tabella di marca.

Complici i disagi causati dalle condizioni meteo, la situazione all'aeroporto si è fatta complicata e per questo motivo la Juventus ha dovuto attendere prima di imbarcarsi sull'aereo del ritorno.