Juventus-Atalanta, Koopmeiners è il miglior centrocampista goleador d'Europa nel 2024: nessuno come lui dopo la doppietta allo Stadium

Nel 2024 Koopmeiners è il centrocampista che ha segnato di più considerando i cinque maggiori tornei continentali. Decisivo anche in Europa League.

Teun Koopmeiners aiuta il Milan e spedisce la Juventus al terzo posto. La doppietta del centrocampista olandese, abile ad aprire le marcature allo Stadium ma anche a segnare il 2-2 finale tra Atalanta e bianconeri, permette alla Dea di ottenere un buon punto in chiave Champions e fa esultare il team di Pioli, reduce dall'1-0 contro l'Empoli.

Una prova d'elite per Koopmeiners, sempre più trascinatore dell'Atalanta nel 2024. Dopo aver ceduto Muriel e aver fatto i conti con la prolungata assenza di Lookman, Gasperini si è affidato all'olandese (al pari di De Ketelare) per le posizioni di testa in campionato e il cammino in Europa League.

Il massimo goleador dellAtalanta è un centrocampista, anche se centrocampista per Koopmeiners il termine è quanto mai limitante: un trequartista che si inserisce in maniera eccelsa, come capitato per due volte allo Stadium.