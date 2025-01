Juventus ai playoff Champions 2025: contro chi gioca, regolamento sorteggio e come funzionano gli spareggi

Per la squadra di Thiago Motta due partite dopo la prima fase per approdare agli ottavi: l'avversaria, il sorteggio e tutto quello che c'è da sapere.

Dodici punti in sette partite sono bastati alla Juventus per superare il turno di Champions League, il girone unico grande novità del torneo 2024/2025. Il totale ottenuto, però, non dovrebbe portare i bianconeri agli ottavi, virtualmente fuori portata.

Per poter accedere agli ottavi, infatti, la Juventus non dovrebbe solo vincere l'ultima partita del girone, ma bensì anche sperare in più e più risultati favorevoli dagli altri campi. Insomma, per l'approdo ai playoff e non agli ottavi manca solo l'ufficialità, ormai prossima.

In campo per i playoff di scena a febbraio 2025, la Juventus affronterà una delle altre squadre approdate a questa fase. In palio ci sono proprio gli ottavi a cui si qualificano direttamente le prime otto del girone. Per le altre sedici, invece, uno step necessario in più: gli spareggi.