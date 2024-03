La difesa della Juve balla: 8 goal subiti nelle ultime 4, l'allarme di Allegri e una soluzione

Il club bianconero continua a subire goal a raffica: dopo 12 clean sheet nelle prime 21, ora ha incassato 11 reti in 7 gare. Ma c'è un trio che regge.

C’era una volta la difesa di ferro. Quella dei clean sheet che regalavano la vittoria di ‘corto muso’, un grande classico targato Massimiliano Allegri.

Di quella peculiarità della Juventus sotto la gestione del tecnico livornese sembra non esserci più traccia.

Per la quarta volta di fila in campionato, i bianconeri subiscono almeno due goal in 90 minuti.

Un dato in netta controtendenza rispetto non solo alla storia della Juventus ‘allegriana’, ma anche alla prima parte di stagione, con i bianconeri che avevano costruito la classifica e alimentato il duello scudetto con l’Inter proprio grazie al rendimento della difesa di ferro.