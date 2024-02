Cosa rischia Luka Jovic, espulso a Monza per una manata su Izzo: cosa dice il regolamento e l'imminente squalifica per l'attaccante del Milan.

Piove sul bagnato in casa Milan. Oltre ai terribili numeri fuori casa, il crollo di Monza lascia in eredità anche il pesante rosso diretto inflitto a Luka Jovic, che potrebbe tradursi in una lunga squalifica in campionato.

L'attaccante, titolare per far rifiatare Giroud, a inizio ripresa e sul risultato di 2-0 per il Monza, all'U-Power Stadium si è fatto cacciare dall'arbitro Colombo per aver colpito Izzo al volto dopo essere stato leggermente strattonato dal difensore avversario.

L'articolo prosegue qui sotto

Quello di Jovic è stato un gesto di reazione plateale e veemente, dettato dal nervosismo e ripreso dalle telecamere. Per l'ex Fiorentina si tratta del primo cartellino rosso in Serie A.