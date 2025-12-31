Pubblicità
Pubblicità
Joao Cancelo Inter JuventusGOAL
Vittorio Rotondaro

Joao Cancelo torna in Serie A? Come era andato nei due anni in Italia tra Inter e Juventus

Joao Cancelo potrebbe tornare in Serie A dopo aver rotto con l'Al-Hilal: tra il 2017 e il 2019 vestì le maglie di Inter e Juventus, i club che ora se lo contendono.

Pubblicità

Joao Cancelo è pronto a lasciare l'Al-Hilal: la notizia è rimbalzata anche in Italia, dove c'è più di una società a fare da spettatrice interessata del rapporto ormai logoro tra l'esterno e il club saudita.

Il portoghese non rientra più nei piani di Simone Inzaghi, tanto che lo scenario di una cessione già a gennaio appare piuttosto inevitabile: a fare attenzione alla situazione creatasi attorno al giocatore sono l'Inter e la Juventus.

In particolare i nerazzurri, che hanno già sondato il terreno con l'Al-Hilal e l'entourage del giocatore: si tratterebbe di un ritorno nella squadra che nel 2018 dovette rinunciare a riscattarne il cartellino, favorendo così il passaggio successivo alla Juventus.

  • UNA STAGIONE A MILANO

    Joao Cancelo arrivò sulla sponda interista del Naviglio nell'estate del 2017 come rinforzo per l'allora nuovo tecnico Luciano Spalletti: prestito con diritto di riscatto la formula strappata dal direttore sportivo Piero Ausilio, che se lo assicurò dal Valencia.

    La prima parte di stagione fu condizionata da un infortunio al ginocchio che, anche una volta superato, frenò e non poco l'ascesa del lusitano all'interno delle gerarchie spallettiane: tante panchine e poche chance per mettersi in mostra dal 1'.

    Tutto cambiò nella seconda metà, che vide Joao Cancelo diventare uno dei titolari inamovibili in qualità di terzino destro nel 4-2-3-1: per lui un goal nel 4-0 rifilato al Cagliari e contributo determinante alla conquista del quarto posto, che permise a Icardi e compagni di tornare in Champions League dopo sei anni di assenza.

    Joao Cancelo non venne però riscattato a causa dei paletti stringenti imposti dal Fair Play Finanziario: troppi i 35 milioni concordati col Valencia un anno prima, cifra che gli spagnoli si rifiutarono di rivedere al ribasso.

    • Pubblicità

  • LO 'SCIPPO' DELLA JUVE

    Il fallimento dei negoziati tra Inter e Valencia rappresentò una ghiotta opportunità per la Juventus che non se la fece sfuggire: a differenza dei rivali nerazzurri, infatti, i bianconeri potevano godere di una liquidità nettamente superiore.

    Buon per il Valencia che riuscì a guadagnare anche qualcosa di più rispetto alla cifra pattuita con l'Inter: nelle casse spagnole finirono 40,4 milioni di euro, a dimostrazione della potenza di fuoco economica della 'Vecchia Signora' a quei tempi.

    Fatta eccezione per un problema al menisco che lo costrinse ai box a dicembre 2018, Joao Cancelo fu quasi sempre parte integrante della formazione titolare di Massimiliano Allegri: in totale collezionò 34 presenze e un goal, quest'ultimo in occasione del successo all'Olimpico contro la Lazio in cui servì anche un assist per Cristiano Ronaldo.

    Come per l'esperienza interista, anche quella juventina durò appena una stagione: nell'estate 2019 arrivò la chiamata di Pep Guardiola al Manchester City, che per lui sborsò 28 milioni più il cartellino di Danilo (valutato altri 37).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INTER AVANTI

    A sette anni e mezzo di distanza dalla mancata permanenza a Milano, l'Inter può rimettere le mani su un giocatore a caccia di riscatto e a condizioni economiche molto più vantaggiose.

    L'ex Valencia arriverebbe infatti con la formula del prestito, con l'unico ostacolo rappresentato dall'elevato ingaggio di 15 milioni netti percepito in Arabia Saudita.

    Per far sì che tutti i tasselli vadano al loro posto, servirà dunque un importante contributo dell'Al-Hilal al pagamento dello stipendio, a meno che non si trovi una soluzione diversa (cessione a titolo definitivo con conseguente riduzione dello stipendio da parte del giocatore).

    L'Inter, in ogni caso, è in pole sulla Juventus e sogna di mettere una toppa sul buco lasciato dall'infortunato Dumfries con un innesto di sicura qualità: un regalo di Natale in ritardo per Chivu, ma siamo certi che il tecnico rumeno non se la prenderà.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Lecce crest
Lecce
LEC
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Bologna crest
Bologna
BOL
0