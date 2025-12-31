Joao Cancelo torna in Serie A? Come era andato nei due anni in Italia tra Inter e Juventus

Joao Cancelo arrivò sulla sponda interista del Naviglio nell'estate del 2017 come rinforzo per l'allora nuovo tecnico Luciano Spalletti: prestito con diritto di riscatto la formula strappata dal direttore sportivo Piero Ausilio, che se lo assicurò dal Valencia.

La prima parte di stagione fu condizionata da un infortunio al ginocchio che, anche una volta superato, frenò e non poco l'ascesa del lusitano all'interno delle gerarchie spallettiane: tante panchine e poche chance per mettersi in mostra dal 1'.

Tutto cambiò nella seconda metà, che vide Joao Cancelo diventare uno dei titolari inamovibili in qualità di terzino destro nel 4-2-3-1: per lui un goal nel 4-0 rifilato al Cagliari e contributo determinante alla conquista del quarto posto, che permise a Icardi e compagni di tornare in Champions League dopo sei anni di assenza.

Joao Cancelo non venne però riscattato a causa dei paletti stringenti imposti dal Fair Play Finanziario: troppi i 35 milioni concordati col Valencia un anno prima, cifra che gli spagnoli si rifiutarono di rivedere al ribasso.