Joao Cancelo torna in Serie A? Come era andato nei due anni in Italia tra Inter e Juventus

Joao Cancelo è pronto a lasciare l'Al-Hilal: la notizia è rimbalzata anche in Italia, dove c'è più di una società a fare da spettatrice interessata del rapporto ormai logoro tra l'esterno e il club saudita.
Il portoghese non rientra più nei piani di Simone Inzaghi, tanto che lo scenario di una cessione già a gennaio appare piuttosto inevitabile: a fare attenzione alla situazione creatasi attorno al giocatore sono l'Inter e la Juventus.
In particolare i nerazzurri, che hanno già sondato il terreno con l'Al-Hilal e l'entourage del giocatore: si tratterebbe di un ritorno nella squadra che nel 2018 dovette rinunciare a riscattarne il cartellino, favorendo così il passaggio successivo alla Juventus.