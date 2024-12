Jamie Gittens, il talento valutato 100 milioni che segue le orme di Jude Bellingham e Jadon Sancho

Il Borussia Dortmund potrebbe guadagnare tantissimo dall'eventuale vendita di Gittens, l'ultimo inglese in grado di emergere in Bundesliga:

Il 30 novembre, al Westfalenstadion, Jamie Gittens ha fatto qualcosa che nessun giocatore era riuscito a fare nel giro di otto settimane: ha segnato contro il Bayern Monaco.

Tuttavia, il fatto che l'ala del Borussia Dortmund sia riuscito a battere retroguardia bavarese non è stato così emozionante o significativo come il modo in cui lo aveva fatto.

Gittens è riuscito a bruciare Konrad Laimer senza nemmeno toccare la palla, con il ventenne che ha ingegnosamente permesso al passaggio apparentemente innocuo di Nico Schlotterbeck di superarare l'avversario: con uno scatto bruciante ha dunque superato il terzino destro del Bayern, decisamente confuso.

Laimer si è lanciato all'inseguimento, ma la sua corsa era già finita. Non c'era modo di prendere Gittens. E, nonostante la presenza di Manuel Neuer in porta, non c'è stato modo di fermare il tiro di sinistro che ha quasi fatto esplodere la porta del Bayern.

Gittens ha ammesso che anche solo un paio di anni fa si sarebbe sentito intimidito dall'affrontare una leggenda era solito vedere su FIFA e in TV, ma ora non più.

Ora però Gittens è un giocatore molto diverso. In questo momento, infatti, è uno degli attaccanti più in forma al mondo, ed è proprio per questo che l'ultimo prospetto inglese cresciuto a Dortmund è paragonato con Lamine Yamal in vista dell'appetitosa sfida di Champions League di mercoledì con il Barcellona.