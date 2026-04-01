Da Montella a Chimenti, gli italiani che andranno al Mondiale: tre ct e il loro staff. In attesa degli arbitri

La Nazionale azzurra non parteciperà al Mondiale per la terza volta consecutiva, ormai è noto. Niente da fare per i giocatori italiani, lo staff capitanato da Gattuso i dirigenti, che osserveranno la Coppa del Mondo durante le vacanze post campionati europei. Il passaporto italiano, però, sarà comunque mostrato all'ingresso negli Stati Uniti da diversi colleghi di Gattuso e del suo gruppo di lavoro.
Se l'Italia non è riuscita a qualificarsi alla Coppa del Mondo, non significa però che nessun connazionale non avrà modo di vivere il più grande Mondiale di sempre, almeno in termini di numero di squadre (48, rispetto alle solite 32).
Saranno tre i commissari tecnici che parteciperanno al torneo di giugno e luglio. Con loro anche membri dello staff ben noti al pubblico italiano per i trascorsi in Serie A.