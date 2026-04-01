Da Montella a Chimenti, gli italiani che andranno al Mondiale: tre ct e il loro staff. In attesa degli arbitri

Nella stessa serata che ha condannato Gattuso e la Nazionale azzurra, la Turchia è riuscita a tornare al Mondiale dopo oltre due decenni.

Guidata da Vincenzo Montella, la Turchia arriva alla Coppa del Mondo per essere una delle rappresentative più imprevedibili, in virtù di un gruppo formato da grandi talenti e da giocatori di esperienza.

Montella è già diventato uno dei più grandi idoli nella storia della rappresentativa dopo aver raggiunto Europeo e Mondiale, riuscendoci anche grazie alla collaborazione del vice-allenatore Daniele Russo, dell'analista Massimo Crivellaro e del preparatore Pierparolo Polino.