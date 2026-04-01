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Montella Ancelotti CannavaroGetty Images
Francesco Schirru

Da Montella a Chimenti, gli italiani che andranno al Mondiale: tre ct e il loro staff. In attesa degli arbitri

Coppa del Mondo
V. Montella
Brasile vs Marocco
Brasile
D. Ancelotti
C. Ancelotti
F. Cannavaro

La Nazionale azzurra non giocherà i Mondiali, ma in Messico, Stati Uniti e Canada ci saranno comunque alcuni connazionali alla guida di Turchia, Brasile e Uzbekistan.

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La Nazionale azzurra non parteciperà al Mondiale per la terza volta consecutiva, ormai è noto. Niente da fare per i giocatori italiani, lo staff capitanato da Gattuso i dirigenti, che osserveranno la Coppa del Mondo durante le vacanze post campionati europei. Il passaporto italiano, però, sarà comunque mostrato all'ingresso negli Stati Uniti da diversi colleghi di Gattuso e del suo gruppo di lavoro.

Se l'Italia non è riuscita a qualificarsi alla Coppa del Mondo, non significa però che nessun connazionale non avrà modo di vivere il più grande Mondiale di sempre, almeno in termini di numero di squadre (48, rispetto alle solite 32).

Saranno tre i commissari tecnici che parteciperanno al torneo di giugno e luglio. Con loro anche membri dello staff ben noti al pubblico italiano per i trascorsi in Serie A.

  • MONTELLA E IL SUO STAFF

    Nella stessa serata che ha condannato Gattuso e la Nazionale azzurra, la Turchia è riuscita a tornare al Mondiale dopo oltre due decenni.

    Guidata da Vincenzo Montella, la Turchia arriva alla Coppa del Mondo per essere una delle rappresentative più imprevedibili, in virtù di un gruppo formato da grandi talenti e da giocatori di esperienza.

    Montella è già diventato uno dei più grandi idoli nella storia della rappresentativa dopo aver raggiunto Europeo e Mondiale, riuscendoci anche grazie alla collaborazione del vice-allenatore Daniele Russo, dell'analista Massimo Crivellaro e del preparatore Pierparolo Polino.

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  • LA NAZIONALE DI CANNAVARO

    Tra le rappresentative che si affacciano al Mondiale per la prima volta c'è anche l'Uzbekistan, che dopo aver ottenuto la qualificazione ha ingaggiato Fabio Cannavaro come commissario tecnico.

    Capitano dell'Italia 2006, riuscita a battere la Francia in finale assicurandosi la Coppa del Mondo, Cannavaro è stato scelto in virtù delle sue esperienze in Asia, specialmente in Cina.

    Con il nuovo ct uzbeko voleranno in Centro e Nord America anche i vice Troise e il fratello Paolo, nonchè il preparatore dei portieri Chimenti e il preparatore Albarella. Uno staff interamente italiano.

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  • ANCHE ANCELOTTI

    Il Brasile si è sempre qualificato al Mondiale, ma nelle ultime edizioni ha sempre deluso. Carlo Ancelotti riuscirà a cambiare la storia verdeoro alla sua prima esperienza da commissario tecnico?

    Dopo un lungo corteggiamento alla fine Ancelotti ha deciso di guidare il Brasile, scegliendo diversi connazionali per l'esperienza sudamericana: con Carletto ci saranno anche gli assistenti Francesco Mauri e Davide Ancelotti, suo figlio.

    A completare lo staff del Brasile, oltre a diversi locali, anche il preparatore Mino Fulco e l'analista Simone Montanaro.

  • QUALE ARBITRO?

    Insieme ai vari staff di Uzbekistan, Turchia e Brasile, ai Mondiali potrebbe esserci anche una squadra arbitrale.

    Nella scorsa edizione la scelta della FIFA fu Orsato, in Qatar insieme ai guardalinee Giallatini e Carbone.

    Non è ancora chiaro se la FIFA sceglierà un arbitro italiano e i suoi assistenti, ma si tratta di una possibilità concreta.

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