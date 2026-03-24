Non solo le delusioni contro Macedonia del Nord e Svezia: in passato l'Italia è andata al Mondiale tramite playoff

L'1-1 di Mosca fu combattuto in campo e dopo il termine della partita, con diverse polemicehd a parte del ct russo Ignatiev:

“Siamo stati derubati,c’era un rigore per noi e Vieri andava espulso. Ho visto Vieri colpire intenzionalmente Onopko, che è rimasto privo di conoscenza, e poco dopo l’ho visto colpire intenzionalmente anche Zveiba. Mikkelsen doveva intervenire, invece non lo ha fatto”.

"A Sofia con la Bulgaria gli errori dell’arbitro sono stati intenzionali, qua non lo so. Ma siamo stati danneggiati. Se non avessimo perso Onopko e Kanchelskis e se fossimo riusciti a sfruttare di più il gioco sulle fasce laterali nel primo tempo, la partita non sarebbe finita così”.