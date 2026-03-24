Non solo le delusioni contro Macedonia del Nord e Svezia: in passato l'Italia è andata al Mondiale tramite playoff

Irlanda del Nord prima e dunque, eventualmente, una tra Bosnia Herzegovina e Galles. Il momento della verità è arrivato, l'Italia si gioca a Bergamo il passaggio alla finale di spareggio, che dovrebbe disputare in trasferta per poter accedere al Mondiale. Un Mondiale in cui manca oramai dal 2018, viste le eliminazioni playoff contro Svezia e Macedonia del Nord.
Nell'ultimo decennio la parola playoff ha fatto rima con negatività, viste le lacrime della squadra di Ventura prima e di quella di Mancini poi, superate nel momento più importante del periodo. Contro l'Irlanda del Nord la formazione azzurra è favorita come in passato, ma sarà il campo a dover parlare.
Campo che in passato non ha sempre buttato fuori l'Italia, quando la Nazionale ha dovuto fare i conti con i playoff per poter giocare il Mondiale insieme a tutte le grandi qualificate direttamente.