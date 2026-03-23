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Daniel BallardGetty Images
Francesco Schirru

Italia-Irlanda del Nord, infortunato uno dei titolari: Ballard out, non giocherà i playoff

O'Neill dovrà rinunciare a Ballard per la partita di Bergamo contro l'Italia e probabilmente anche per l'eventuale finale contro una tra Bosnia e Galles.

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Dan Ballard non giocherà Italia-Irlanda nel Nord. Il difensore classe 1999, infatti, si è infortunato a pochi giorni dalla decisiva sfida playoff che varrà, per una delle due squadre, il pass per la finalissima contro una tra Galles e Bosnia e dunque un posto al prossimo e imminente Mondiale.

Squalificato nell'ultima partita contro il Lussemburgo, Ballard avrrebbe ripreso il suo posto nell'undici di O'Neill per affrontare l'Italia, ma il 26enne ha subito un infortunio muscolare alla coscia che lo costringerà a rimanere ai box per il match di Bergamo e probabilmente anche per l'eventuale finalissima. Al suo posto il ct dell'Irlanda del Nord ha scelto Tom Atcheson, 19enne del Blackburn.

Un duro colpo per l'Irlanda del Nord, che perde un titolare fondamentale, soprattutto considerando anche il collega di reparto attualmente al Liverpool Conor Bradley sarà assente giovedì, sempre causa infortunio.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini (Gatti), Bastoni (Buongiorno), Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean (Esposito), Retegui. Ct. Gattuso

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'IRLANDA DEL NORD

    IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, Brown, McConnell; Hume, Galbraith, Lyons, McDonnell, Lewis; Donley, Price. Ct. O'Neill.

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