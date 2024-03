Italia-Ecuador, cosa succede al 90' in caso di parità? Ci sono i supplementari e i rigori?

Dopo aver battuto il Venezuela, l'Italia sfida l'Ecuador nella seconda amichevole in terra statunitense: ma cosa succede in caso di pareggio?

Faticosamente battuto il Venezuela giovedì, con un 2-1 scaturito giovedì da una doppietta di Mateo Retegui, l'Italia sfida l'Ecuador nella seconda e ultima amichevole in programma in terra statunitense.

DOVE VEDERE ITALIA-ECUADOR IN TV E STREAMING

La gara si gioca ad Harrison, nel New Jersey, con calcio d'inizio alle ore 21.00 italiane. Due ore più tardi è invece in programma Guatemala-Venezuela: proprio il Guatemala ha affrontato l'Ecuador pochi giorni fa, venendo sconfitto per 2-0.

Ma tornando a Italia-Ecuador, che cosa succederà in caso di pareggio? La gara terminerà così, proseguirà con i tempi supplementari oppure verrà decisa ai calci di rigore?

Di seguito tutte le informazioni sulla partita di questa sera, che verrà arbitrata da Jon Freeman, fischietto statunitense.