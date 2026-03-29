Italia al Mondiale, contro chi gioca se passa contro la Bosnia? Tre squadre nel girone B

Italia-Svizzera è una classica per azzurri ed elvetici, andata in scena diverse volte anche nei grandi tornei. Nell'ultimo Europeo ha avuto la meglio la Svizzera, mentre tre anni prima festeggiò la squadra di Roberto Mancini.

La Svizzera affronterà una tra Italia e Bosnia il 18 giugno in California, a Inglewood.

Guidata da Yakin, la Svizzera può contare su vecchie conoscenze della Serie A e attuali rappresentanti nel massimo campionato italiano: in squadra, tra gli altri, Freuler, Ajanki e Okafor.