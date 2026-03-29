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Italia al Mondiale, contro chi gioca se passa contro la Bosnia? Tre squadre nel girone B
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IL CANADA PADRONA DI CASA
Al pari di Messico e Stati Uniti, anche il Canada è tra gli organizzatori del Mondiale 2026 al via a giugno.
Qualora l'Italia si qualifichi al torneo, la rappresentativa canadese sarà la prima avversaria: Jonathan David, attaccante della Juventus, e compagni aspettano azzurri o Bosnia Erzegovina per la propria partita inaugurale del 12 giugno, in quel di Toronto.
Qualificata al Mondiale in qualità di paese organizzatore, il Canada è alla seconda Coppa del Mondo consecutiva e spera di poter passare il turno anche spinta dai propri tifosi. In un girone non proprio impossibile da superare.
I VICINI DELLA SVIZZERA
Italia-Svizzera è una classica per azzurri ed elvetici, andata in scena diverse volte anche nei grandi tornei. Nell'ultimo Europeo ha avuto la meglio la Svizzera, mentre tre anni prima festeggiò la squadra di Roberto Mancini.
La Svizzera affronterà una tra Italia e Bosnia il 18 giugno in California, a Inglewood.
Guidata da Yakin, la Svizzera può contare su vecchie conoscenze della Serie A e attuali rappresentanti nel massimo campionato italiano: in squadra, tra gli altri, Freuler, Ajanki e Okafor.
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CONTRO IL QATAR, UNA PRIMA VOLTA
Italia e Qatar non si sono mai incrociate, nè in amichevole, nè al Mondiale.
Padrona di casa nel torneo invernale di quattro anni fa, la rappresentativa asiatica si è qualificata per risultati sportivi per la prima volta nella sua storia e ora attende una tra Bosnia e azzurri.
Qualora ottenga il pass per il Mondiale, l'Italia giocherà contro il Qatar nel suo terzo e ultimo match del girone, quello di scena il 24 giugno in quel di Seattle, nell'impianto del Lumen Field.
DUE O TRE POSTI PER I SEDICESIMI
Primo Mondiale a 48 squadre della storia, il torneo centro-nord americano permette a 32 team di passare il girone e confrontarsi nei sedicesimi.
Tutte le prime e le seconde dei gironi passano il turno, ma non solo: le migliori otto terze si qualificano alla fase successiva.
A lasciare i Mondiali dopo le prime tre partite saranno dunque solamente le ultime classificate dei gironi, nonchè le peggiori quattro terze degli stessi.
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