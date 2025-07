Israel verso il Torino, sorride anche la Juventus: una parte consistente dell’esborso per il cartellino andrebbe ai bianconeri

Il Torino ha individuato in Israel il potenziale sostituto di Milinkovic-Savic: ha vestito la maglia della Juve, che vanta una percentuale sulla rivendita.

Reduce da stagioni sempre più convincenti, Vanja Milinkovic-Savic sembra ormai ad un passo dal chiudere la sua lunga avventura al Torino.

Arrivato in granata del 2017, dopo aver vissuto delle esperienze in prestito alla SPAL, all’Ascoli e allo Standard Liegi, non solo si è imposto come titolare inamovibile, ma nell’ultima stagione è stato uno dei migliori portieri in assoluto della Serie A.

L’estremo difensore serbo sembra ormai ad un passo dall’approdo al Napoli, tanto che il Torino ha già individuato il suo successore: Franco Israel.

Il suo approdo alla corte di Baroni, renderebbe felice anche la Juventus nelle cui casse finirebbe, in caso di definitiva fumata bianca, una somma di denaro non trascurabile.