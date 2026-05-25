Iraola nuovo allenatore del Milan? Dalla Premier a Milano, modulo collaudato e storico sesto posto

Iraola ha già annunciato di voler lasciare il Bournemouth dopo il 30 giugno, quando scadrà il suo contratto. Lo ha fatto settimane prima della sfida finale che ha chiuso il campionato, in cui il team 'Cherries' era già certo di un posto in Europa League (la Champions era un'ulteriore possibilità, ma solamente qualora il Liverpool avesse vinto e l'Aston Villa perso, cosa non verificatasi).

Interrogato prima della penultima finale contro il City a proposito di un eventuale ripensamento, Iraola è stato chiarissimo:

"Rimpianti? No. Quando abbiamo preso la decisione, era già da tempo che non pensavamo alla qualificazione alle competizioni europee. Si trattava piuttosto di una prospettiva a medio-lungo termine e abbiamo deciso che fosse il momento giusto per concludere questi tre anni qui. Mi piacerebbe sicuramente vincere qualcosa".

Insomma, Iraola ha le idee chiare. Le ha sempre avute, anche quando durante l'era da giocatore hanno bussato alla sua porta diverse big, le quali hanno sempre ricevuto secchi no.