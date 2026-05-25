Iraola nuovo allenatore del Milan? Dalla Premier a Milano, modulo collaudato e storico sesto posto

Con l'esonero di Allegri, comunicato il 25 maggio, il Milan è ora alla caccia di un nuovo allenatore. I nomi nella lista di RedBird sono molteplici, da Italiano a Xavi, passando per Marco Silva e Conte. Nelle ore successive all'annuncio ufficiale del ribaltone rossonero (via anche Furlani, Moncada e Tare) c'è un altro cognome ad essere salito alla ribalta: Iraola.
Andoni Iraola, 43enne basco, è attualmente sotto contratto con il Bournemouth, squadra britannica che ha appena portato alla prima storica qualificazione in Europa League, ovvero quella competizione a cui parteciperà anche il Milan e che ha causato la rivoluzione rossonero con ii saluti forzati di Allegri, Moncada, Tare e Furlani. Dal primo luglio Iraola lascerà il club, una decisione presa da tempo.
Secondo Sky Sport ci sarebbero già stati dei contatti tra il Milan e i rappresentanti di Iraola, così da sondare il terreno per il trasferimento a San Siro e raccogliere il testimone da Allegri.