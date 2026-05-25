La presidentessa messicana conferma: l'Iran si trasferisce dagli Stati Uniti in vista dei Mondiali

"Non abbiamo motivo di impedir loro di soggiornare in Messico", ha dichiarato Sheinbaum nella sua conferenza stampa quotidiana. La decisione è un'ancora di salvezza per il Team Melli, la cui partecipazione era a rischio per le tensioni militari tra Stati Uniti e Israele lo scorso febbraio.

Pur senza commenti ufficiali di Casa Bianca e Dipartimento di Stato, il trasferimento in Messico appare una soluzione pragmatica. A Tijuana la squadra resterà vicina ai campi di gioco evitando le tensioni politiche di un ritiro negli USA.