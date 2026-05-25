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La presidentessa messicana conferma: l'Iran si trasferisce dagli Stati Uniti in vista dei Mondiali
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Sheinbaum favorisce la mossa dell'Iran
A poche settimane dai Mondiali 2026, la nazionale iraniana ha dovuto cambiare base: dall'Arizona, Stati Uniti, a Tijuana, Messico.
La decisione è arrivata per le tensioni politiche legate al conflitto in Medio Oriente, dopo che gli Stati Uniti hanno negato l’ospitalità.
Lunedì la presidentessa messicana Sheinbaum ha confermato che il suo governo è intervenuta per facilitare il trasferimento dopo che gli Stati Uniti hanno chiarito di non volere la delegazione iraniana nel proprio territorio.
Sheinbaum ha rivelato che i funzionari della FIFA si sono rivolti al Messico per risolvere l’impasse sull’ospitalità della squadra.
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Posizione ufficiale del Messico
"Non abbiamo motivo di impedir loro di soggiornare in Messico", ha dichiarato Sheinbaum nella sua conferenza stampa quotidiana. La decisione è un'ancora di salvezza per il Team Melli, la cui partecipazione era a rischio per le tensioni militari tra Stati Uniti e Israele lo scorso febbraio.
Pur senza commenti ufficiali di Casa Bianca e Dipartimento di Stato, il trasferimento in Messico appare una soluzione pragmatica. A Tijuana la squadra resterà vicina ai campi di gioco evitando le tensioni politiche di un ritiro negli USA.
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Sfide logistiche e ostacoli legati ai visti
Mehdi Taj, presidente della Federcalcio iraniana, ha spiegato che il trasferimento in Messico serve anche ad aggirare potenziali ostacoli amministrativi. Sabato Taj ha sottolineato che così si evitano problemi di visto e la squadra può volare direttamente in Messico con Iran Air.
Così i giocatori possono concentrarsi sulla preparazione senza temere divieti di viaggio o rifiuti di visto. Il calendario resta invariato: la squadra attraverserà comunque il confine per le partite in California e a Washington.
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Il calendario dell'Iran nel Gruppo G
L'Iran è inserito nel Gruppo G, uno dei più difficili del torneo. Esordirà a Los Angeles il 15 giugno contro la Nuova Zelanda e resterà in California per affrontare il Belgio il 21 giugno.
Chiude il girone a Seattle contro l’Egitto il 26 giugno. La FIFA dovrà garantire sicurezza e trasferimenti tra la base messicana e le tre sedi USA.
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