Simone Inzaghi mette nel mirino la finale di Champions ma predica calma: "Per qualificarci serve ancora un passettino".

Simone Inzaghi strizza l'occhio a Monaco di Baviera.

Il tecnico emiliano, dopo Inter-Lipsia, non si nasconde e mette nel mirino la finale di Champions. Una Champions fin qui perfetta per i nerazzurri, primi in classifica in solitaria e senza goal al passivo.

Ecco cosa ha detto Inzaghi, a 'Sky', al termine del match.