Intrigo Archie Brown: il Milan tenta il sorpasso in extremis ai danni del Fenerbahçe

Milan e Fenerbahçe si stanno contendendo Archie Brown: il giocatore sembrava destinato alla Turchia, ma i rossoneri si sono inseriti in extremis.

Archie Brown si sta ritagliando un ruolo da grande protagonista in questa sessione di calciomercato.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, il terzino inglese del Gent è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che vede coinvolti il Milan ed il Fenerbahçe.

Brown, che il club rossonero ha individuato per rafforzare il suo out di sinistra dopo la partenza di Theo Hernandez, sembrava destinato al trasferimento in Turchia, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato.