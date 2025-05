Inter senza Lautaro Martinez e Mkhitaryan: chi gioca contro il Torino, le scelte di Inzaghi tra infortuni e turnover

I nerazzurri a Torino senza alcuni big: Inzaghi intenzionato a far riposare tanti giocatori. Anche Thuram in panchina?

Cinque giorni dopo la grande sfida contro il Barcellona, l'Inter tornerà in campo per affrontare il Torino in trasferta. La gara è in programma domenica alle ore 18.

Nonostante siano passati diversi giorni, la fatica del confronto con i blaugrana si fa ancora sentire e i tempi supplementari hanno ulteriormente privato i nerazzurri di energie fisiche e mentali.

Simone Inzaghi deve fare i conti con la stanchezza e l'indisponibilità di alcuni giocatori. Non saranno presenti infatti Lautaro Martinez, Mkhitaryan e Pavard. Oltre a loro tre però, l'idea del tecnico sarebbe di lasciare inizialmente fuori altri titolari per gestire le forze ed evitare nuovi infortuni.

Chi giocherà allora contro il Torino? Le possibili scelte di Inzaghi; ci saranno cambiamenti ovunque, dalla difesa all'attacco.