Inter in semifinale contro il Barcellona come nel 2010: corsi e ricorsi storici verso il sogno 'Triplete'

L'Inter affronterà il Barcellona come quindici anni fa: allora si concretizzò uno storico 'Triplete', allo stato attuale ancora possibile.

Una sofferenza immane, in un finale contraddistinto dal fisiologico forcing del Bayern Monaco: l'Inter è riuscita a centrare il pass per la semifinale di Champions League, regalandosi così la doppia sfida al Barcellona.

Un incrocio che non può non riportare alla mente la leggendaria stagione 2009/10, conclusa con la conquista del primo storico 'Triplete' per una società italiana: sogno che, alla luce del rendimento di un'Inter ancora in corsa su tutti i fronti, può essere nuovamente replicato.

Inzaghi ha la possibilità di emulare Mourinho, dopo essere diventato il secondo tecnico nerazzurro a qualificarsi per una semifinale della competizione regina in due stagioni diverse dopo il 'Mago' Herrera: due giganti al cui tavolo il piacentino spera di sedersi con la vittoria finale.