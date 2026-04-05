Nella domenica di Pasqua i riflettori sono accesi su Inter-Roma, uno dei due big match della 31a giornata di campionato insieme al posticipo di domani sera tra Napoli e Milan. Al centro della difesa nerazzurra Cristian Chivu conferma ancora una volta Alessandro Bastoni, e al momento dell'annuncio delle formazioni per il centrale dell'Inter parte un grande boato da parte dei tifosi presenti a San Siro, un segno evidente di solidarietà verso il difensore classe '99 che sta attraversando un momento complicato e negli ultimi giorni è finito anche al centro di alcune discussioni per le sue prestazioni in Nazionale.
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Inter-Roma, standing ovation per Bastoni al momento del cambio
IL SOSTEGNO DEI TIFOSI
Già nei giorni scorsi i tifosi nerazzurri avevano fatto sentire il loro sostegno nei confronti del giocatore, alcuni di loro alla vigilia della sfida con la Roma sono andati ad Appiano Gentile e all'ingresso del centro sportivo dell'Inter hanno esposto uno striscione con un messaggio rivolto a Bastoni: "Testa alta e paura di niente, hai a fianco la tua gente". Una dichiarazione d'affetto che arriva direttamente dall'ex Curva Nord nerazzurra, oggi Secondo anello verde. Segno che nonostante i tanti fischi ricevuti dal difensore nelle scorse settimane dopo l'episodio con Kalulu nella gara con la Juventus, e dopo l'espulsione nell'ultima partita giocata con l'Italia che è costata la qualificazione al Mondiale agli Azzurri, i tifosi dell'Inter rimangono sempre al fianco di uno dei giocatori più amati della squadra.
BASTONI E IL MERCATO: IL BARCELLONA ALZA IL PRESSING
Nonostante, anche, il continuo pressing del Barcellona su Bastoni. I catalani l'hanno individuato come obiettivo principale per rinforzare la difesa dove ci saranno diversi cambiamenti, il classe '99 piace sia al ds Deco che all'allenatore Flick in particolare per la sua capacità di impostare l'azione dal basso. Al momento contatti diretti tra i due club ancora non ci sono stati, il Barça si sta muovendo con l'entourage del giocatore e ha già registrato l'apertura da parte del ragazzo a provare un'avventura in Spagna; la valutazione, a oggi, si aggira intorno ai 60 milioni di euro.
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