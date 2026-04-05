Già nei giorni scorsi i tifosi nerazzurri avevano fatto sentire il loro sostegno nei confronti del giocatore, alcuni di loro alla vigilia della sfida con la Roma sono andati ad Appiano Gentile e all'ingresso del centro sportivo dell'Inter hanno esposto uno striscione con un messaggio rivolto a Bastoni: "Testa alta e paura di niente, hai a fianco la tua gente". Una dichiarazione d'affetto che arriva direttamente dall'ex Curva Nord nerazzurra, oggi Secondo anello verde. Segno che nonostante i tanti fischi ricevuti dal difensore nelle scorse settimane dopo l'episodio con Kalulu nella gara con la Juventus, e dopo l'espulsione nell'ultima partita giocata con l'Italia che è costata la qualificazione al Mondiale agli Azzurri, i tifosi dell'Inter rimangono sempre al fianco di uno dei giocatori più amati della squadra.