Inter-Roma parla nuovamente argentino: Lautaro Martinez e Soulé verso il rientro

La loro assenza nell’ultimo mese non è passata di certo inosservata, anzi ha avuto un peso specifico importante nell’andamento di Inter e Roma.Lautaro Martinez e Matias Soulé adesso però hanno voglia di cambiare marcia.

I due argentini, costretti a saltare le ultime cinque partite di campionato per infortunio, scaldano i motori e si candidano a un ruolo da protagonisti nel big match di San Siro in programma la domenica di Pasqua.

Ora che la stagione è entrata nella fase decisiva, Inter e Roma hanno bisogno di alcuni dei suoi uomini più rappresentativi per centrare i rispetti obiettivi: lo Scudetto per i nerazzurri, un posto tra le prime quattro per i giallorossi.