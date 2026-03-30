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lautaro martinez souleGetty Images
Nino Caracciolo

Inter-Roma parla nuovamente argentino: Lautaro Martinez e Soulé verso il rientro

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I nerazzurri hanno bisogno dei goal di Lautaro per riprendere la marcia tricolore, la Roma punta su Soulé per la volata Champions: entrambi dovrebbero recuperare dai rispettivi infortuni ed esserci per Inter-Roma.

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La loro assenza nell’ultimo mese non è passata di certo inosservata, anzi ha avuto un peso specifico importante nell’andamento di Inter e Roma.Lautaro Martinez e Matias Soulé adesso però hanno  voglia di cambiare marcia.

I due argentini, costretti a saltare le ultime cinque partite di campionato per infortunio, scaldano i motori e si candidano a un ruolo da protagonisti nel big match di San Siro in programma la domenica di Pasqua.

Ora che la stagione è entrata nella fase decisiva, Inter e Roma hanno bisogno di alcuni dei suoi uomini più rappresentativi per centrare i rispetti obiettivi: lo Scudetto per i nerazzurri, un posto tra le prime quattro per i giallorossi.

  • LAUTARO E SOULÉ RIENTRANO

    Lautaro Martinez si è fermato per un risentimento al polpaccio lo scorso 18 febbraio, giorno di Bodo/Glimt-Inter. Da quel giorno l’argentino non è più sceso in campo, ma contro la Roma ci sarà. A San Siro ci sarà, resta da capire se dall’inizio o a gara in corso, anche Soulé, fermo dallo scorso 15 febbraio causa pubalgia: l’ex Juve sta lavorando intensamente per esserci e la luce in fondo al tunnel è sempre più vicina.

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  • SOULÉ DECISIVO LA SCORSA STAGIONE

    L’ultimo Inter-Roma che si è giocato a San Siro risale allo scorso 27 aprile: 0-1 il finale con rete decisiva realizzata proprio da Soulé. Una gara costata una larga fetta di Scudetto ai nerazzurri, all’epoca impegnati nel duello tricolore con il Napoli di Conte.

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  • COME È ANDATA L’INTER SENZA LAUTARO

    Nelle ultime cinque gare di campionato, che hanno visto sempre assente Lautaro Martinez, l’Inter ha rallentato: ha vinto con Lecce e Genoa, ma ha perso il derby con il Milan e ha pareggiato contro Atalanta e Fiorentina. Per riprendere il cammino tricolore i nerazzurri hanno bisogno dei goal dell’argentino.

  • COME È ANDATA LA ROMA SENZA SOULÉ

    Soulè ha saltato le ultime cinque partite di campionato della Roma (oltre agli ottavi di Europa League costati l’eliminazione contro il Bologna): in queste gare la formazione giallorossa ha vinto contro la Cremonese, pareggiato contro la Juventus, perso contro Genoa e Como e vinto contro il Lecce. Per centrare l’obiettivo Champions Gasperini ha bisogno della qualità e del genio di Soulé: le speranze di arrivare tra le prime quattro passano anche da lui.

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