Inter-Roma 5-2, pagelle e tabellino: la 'ThuLa' è tornata, Calhanoglu è devastante, serata da incubo per Cristante

La 'ThuLa' è tornata e i risultati sono evidenti: Lautaro e Thuram (voto 8 ad entrambi) incantano nuovamente come nella passata stagione, in particolare nelle grandi notti di Champions League. Due assist e un goal per il francese, una doppietta per Lautaro: segnali chiari ed evidenti per la corsa allo Scudetto.

Calhanoglu (voto 8) conferma ancora una volta il suo ruolo di centrocampista più decisivo della Serie A, con il decimo goal stagionale, il quinto dalla distanza. Numeri da vero fenomeno.

Barella (voto 7) ritrova il sorriso che mancava da troppo tempo. Dopo le critiche in nerazzurro e la delusione con la Nazionale, il centrocampista aveva bisogno di ritrovare gioia e fiducia: ora potrà affrontare il campo con una pressione completamente diversa.

Akanji (voto 7) è un muro. È vero, i nerazzurri subiscono due reti, ma non di certo a causa sua. Una sicurezza, un top player sulla quale costruire la retroguardia del futuro.

VOTI INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Akanji 7, Acerbi 6, Bastoni 6 (58' Darmian 6); Dumfries 6, Barella 7, Calhanoglu 8 (67' Sucic 6), Zielinski 6.5 (76' Mkhitaryan 6), Dimarco 6.5; Thuram 8 (66' Pio Esposito 6), Lautaro Martinez 8 (58' Bonny 6). All. Chivu.