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Hakan Calhanoglu Inter RomaGetty Images
Michael Baldoin

Inter-Roma 5-2, pagelle e tabellino: la 'ThuLa' è tornata, Calhanoglu è devastante, serata da incubo per Cristante

Serie A
Inter vs Roma
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Roma

I nerazzurri calano la cinquina in casa contro la Roma e mandano un segnale fortissimo per lo Scudetto: decidono la doppietta di Lautaro e le reti di Calhanoglu, Thuram e Barella.

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La necessità di ritrovare un successo che mancava da febbraio, il dovere di ridare il sorriso ai nazionali italiani che tanto hanno sofferto in settimana, e l'Inter non solo è vincente, ma è super convincente, spazzando via la Roma con un netto 5-2.

Pronti via: nemmeno il tempo di sedersi e i nerazzurri sono già avanti. Thuram vince l’uno contro uno con Ndicka e serve Lautaro al centro, che da due passi batte Svilar con il destro.

I giallorossi si rendono pericolosi con Malen, che di testa costringe Sommer a un miracolo. Nulla può però il portiere svizzero pochi minuti prima del riposo: su una manovra costruita dalla Roma, Rensch crossa dalla sinistra per Mancini, che di testa fa 1-1. La reazione nerazzurra è immediata: all’ultima occasione della prima frazione, Calhanoglu segna un eurogol dalla distanza, riportando l’Inter avanti.

All’inizio della ripresa, Mancini è costretto a lasciare il campo per infortunio, sostituito da Ghilardi, e la partita prende una piega sorprendente. Nei primi venti minuti l’Inter dilaga: doppietta personale di Lautaro, ancora su assist di Thuram, poi il colpo di testa del francese su corner battuto da Calhanoglu. A chiudere la festa ci pensa Barella, che segna dopo una conclusione inizialmente murata, regalando un goal fondamentale per il morale.

La Roma prova a reagire e trova il 5-2 con un sinistro angolato di Pellegrini che non lascia scampo a Sommer. Nel finale ci sono ancora occasioni da entrambe le parti, ma a San Siro finisce 5-2 per l’Inter, in una serata da incorniciare per i nerazzurri.

  • PAGELLE INTER

    La 'ThuLa' è tornata e i risultati sono evidenti: Lautaro e Thuram (voto 8 ad entrambi) incantano nuovamente come nella passata stagione, in particolare nelle grandi notti di Champions League. Due assist e un goal per il francese, una doppietta per Lautaro: segnali chiari ed evidenti per la corsa allo Scudetto.

    Calhanoglu (voto 8) conferma ancora una volta il suo ruolo di centrocampista più decisivo della Serie A, con il decimo goal stagionale, il quinto dalla distanza. Numeri da vero fenomeno.

    Barella (voto 7) ritrova il sorriso che mancava da troppo tempo. Dopo le critiche in nerazzurro e la delusione con la Nazionale, il centrocampista aveva bisogno di ritrovare gioia e fiducia: ora potrà affrontare il campo con una pressione completamente diversa.

    Akanji (voto 7) è un muro. È vero, i nerazzurri subiscono due reti, ma non di certo a causa sua. Una sicurezza, un top player sulla quale costruire la retroguardia del futuro.

    VOTI INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Akanji 7, Acerbi 6, Bastoni 6 (58' Darmian 6); Dumfries 6, Barella 7, Calhanoglu 8 (67' Sucic 6), Zielinski 6.5 (76' Mkhitaryan 6), Dimarco 6.5; Thuram 8 (66' Pio Esposito 6), Lautaro Martinez 8 (58' Bonny 6). All. Chivu.

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  • PAGELLE ROMA

    Si chiude così una settimana da incubo per Cristante (voto 4.5): prima il boccone amaro con la Nazionale, poi il pesante 5-2 subito contro l’Inter, dove a centrocampo appare impotente di fronte a Barella, Calhanoglu e Zielinski.

    Molto male anche Ndicka ed Hermoso (voto 4.5 entrambi), costantemente in difficoltà contro Lautaro e Thuram, incapaci di fermarli.

    Pisilli (voto 6) è l’ultimo a non mollare, provandoci fino in fondo. La Roma può comunque guardare al futuro con ottimismo: le qualità ci sono, ma da sole non bastano.

    Pellegrini (voto 5.5) ha il merito di accorciare le distanze, poco altro, mentre Soulé (voto 5) risulta impalpabile per ampi tratti del match, e la convivenza tra i due non funziona ancora.

    VOTI ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 7 (46' Ghilardi 5), Ndicka 4.5, Hermoso 4.5 (81' Ziolkowski sv); Celik 5, Cristante 4.5, Pisilli 6, Rensch 5 (58' Tsimikas 6); Soulé 5 (64' El Shaaeawy 6), Pellegrini 5.5; Malen 6. All. Gasperini.

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  • TABELLINO INTER-ROMA 5-2

    Marcatori: 1' Lautaro, 40' Mancini, 45+2' Calhanoglu, 52' Lautaro, 55' Thuram, 63' Barella, 70' Pellegrini

    INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Akanji 7, Acerbi 6, Bastoni 6 (58' Darmian 6); Dumfries 6, Barella 7, Calhanoglu 8 (67' Sucic 6), Zielinski 6.5 (76' Mkhitaryan 6), Dimarco 6.5; Thuram 8 (66' Pio Esposito 6), Lautaro Martinez 8 (58' Bonny 6). All. Chivu.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 7 (46' Ghilardi 5), Ndicka 4.5, Hermoso 4.5 (81' Ziolkowski sv); Celik 5, Cristante 4.5, Pisilli 6, Rensch 5 (58' Tsimikas 6); Soulé 5 (64' El Shaaeawy 6), Pellegrini 5.5; Malen 6. All. Gasperini.

    Arbitro: Sozza

    Ammoniti: 60' Pisilli

    Espulsi: -

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