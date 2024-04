Inter, prima fascia al sorteggio di Champions League 2024/2025: sfiderà due big assolute nel nuovo torneo

Testa di serie in Champions, ma rispetto al passato sfiderà subito le big: per l'Inter due tra Bayern, Real, PSG, Liverpool e City. Ma non solo.

Dopo il Bayer Leverkusen, anche l'Inter ha guadagnato un posto nella nuova Champions League. Battendo l'Empoli nel 30esimo turno di Serie A, la squadra di Inzaghi ha strappato il pass matematico per il torneo 2024/2025, quello della rivoluzione in termini di team qualificati e format.

Rispetto al passato, infatti, la Champions 2025 avrà 36 squadre e un unico girone rispetto ai canonici otto. Come di consueto i team qualificati, tra cui l'Inter, saranno divisi in quattro fasce, ma rispetto agli ultimi decenni ogni squadra ne affronterà otto e non più tre.

L'Inter, grazie al Ranking UEFA per club che determina le quattro fasce, è testa di serie. In passato erano le regine dei campionati ad arrivare in prima fascia, stavolta sono le migliori del Ranking, al pari della squadra di Champions Campione in carica.

Nonostante l'eliminazione dalla Champions 2023/2024, l'Inter ha uno dei migliori coefficenti ranking d'Europa e per questo è già certa di essere testa di serie al girone, insieme ad altre nove colleghe.