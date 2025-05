Il premio dell'Inter ai giocatori per la vittoria della Champions League: pronti 10 milioni, i bonus per la finale

Diventare Campioni d'Europa porterebbe ricchi premi ai giocatori nerazzurri: cosa è previsto nei contratti.

L'Inter con la vittoria per 4-3 ai tempi supplementari ha eliminato il Barcellona conquistando la finale di Champion League contro il PSG, che a sua volta ha superato in semifinale l'Arsenal.

Mancano ancora più di tre settimane all'atto conclusivo che si terrà a Monaco, all'Allianz Arena, dove i nerazzurri hanno già giocato quest'anno vincendo nei quarti contro il Bayern per 2-1 e mettendo un tassello molto importante per il cammino fino alla finale.

La squadra di Simone Inzaghi ci tornerà il 31 maggio e questa volta in palio c'è la Coppa. Sarebbe un successo storico e inaspettato per i nerazzurri, che due anni fa si erano fermati proprio in finale.

Una finale di Champions non ha bisogno di motivazioni extra ma oltre all'eventuale successo che entrerebbe di diritto nella storia del club, ci sono anche tanti soldi in palio per i giocatori. Vincere infatti garantirebbe bonus molto alti ai calciatori.