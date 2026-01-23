Inter-Pisa, la maglia nerazzurra genera polemiche: ai tifosi non piace per niente

In occasione di Inter-Pisa, anticipo della 22esima giornata di Serie A, la squadra meneghina ha presentato la sua quarta maglia. Una casacca che ai tifosi nerazzurri non ha fatto impazzire (eufemismo). Dedicata alle Olimpiadi invernali al via il prossimo febbraio, è divisa in due parti ben distinte e proprio questa scelta ha fatto storcere il naso ai fans.

Se nella parte superiore è presente il colore blu, in quella inferiore la casacca è completamente nera, con due strisce arancioni ai lati della stessa. La linea che divide nero e azzurro ha portato i fans ad invadere i social per esprimere il proprio disappunto, nonostante, come ovvio, il design piaccia comunque a un nutrito numero di tifosi.

L'arancione è stato inserito nella quarta maglia dell'Inter per "celebrare l'incontro tra calcio e avventura e si ispira all'ambiente e all'abbigliamento tecnico da montagna, per la maglia dei portieri è ispirata alla natura e alle Dolomiti grandi protagoniste di Milano-Cortina.