Inter squadra quarta magliaGetty Images
Francesco Schirru

Inter-Pisa, la maglia nerazzurra genera polemiche: ai tifosi non piace per niente

I tifosi dell'Inter si sono lamentati parecchio del design scelto dalla società milanese per la quarta maglia, indossata per la prima volta nel match di venerdì contro il Pisa.

In occasione di Inter-Pisa, anticipo della 22esima giornata di Serie A, la squadra meneghina ha presentato la sua quarta maglia. Una casacca che ai tifosi nerazzurri non ha fatto impazzire (eufemismo). Dedicata alle Olimpiadi invernali al via il prossimo febbraio, è divisa in due parti ben distinte e proprio questa scelta ha fatto storcere il naso ai fans.

Se nella parte superiore è presente il colore blu, in quella inferiore la casacca è completamente nera, con due strisce arancioni ai lati della stessa. La linea che divide nero e azzurro ha portato i fans ad invadere i social per esprimere il proprio disappunto, nonostante, come ovvio, il design piaccia comunque a un nutrito numero di tifosi.

L'arancione è stato inserito nella quarta maglia dell'Inter per "celebrare l'incontro tra calcio e avventura e si ispira all'ambiente e all'abbigliamento tecnico da montagna, per la maglia dei portieri è ispirata alla natura e alle Dolomiti grandi protagoniste di Milano-Cortina.

  • LA QUARTA MAGLIA DELL'INTER

  • LA CASACCA DI SOMMER

    Per Sommer una maglia diversa, come di consueto, rispetto ai compagni. In occasione della sfida contro il Pisa l'estremo difensore elvetico ha indossato una casacca di color lilla, con le Dolomiti nello sfondo.

    Anche in questo caso il design della maglia non ha particolarmente trovato l'amore dei tifosi interisti, nonostante qualche apprezzamento in più rispetto alla casacca dei giocatori di campo.

  • CHIVU E ZANETTI TEODOFORI

    A proposito delle imminente Olimpiadi, a pochi minuti dal via di Inter-Pisa, la società lombarda ha annunciato che anche il tecnico Chivu sarà tra i teodofori di Milano-Cortina, al pari del vice-presidente Javier Zanetti.

    Il percorso della torcia olimpica vedrà protagonista dunque anche l'allenatore dell'Inter, l'ultimo esponente calcistico dopo Girelli, Chiellini, Soncin, Cannavaro e Allegri.

    Tra gli atleti italiani scelti i vari Paltrinieri, Bagnaia, Tamberi, Paolini, Di Francisca e Compagnoni.

