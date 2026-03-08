Goal.com
Lautaro Thuram Inter
Francesco Schirru

Nè Lautaro nè Thuram, Inter senza la ThuLa: non succedeva da tantissimo tempo, come sono andati i nerazzurri

Forfait per Thuram, out per il Derby contro il Milan: quasi un anno fa l'ultima partita senza i due attaccanti titolari dell'Inter, vista la già nota indisponibilità di Lautaro Martinez: l'argentino è in panchina solo per fare gruppo, ma non è recuperato.

Niente LuLa per il Derby. Prima Lautaro Martinez e dunque Thuram: i due titolarissimi dell'attacco nerazzurro non prenderanno parte alla sfida contro il Milan di domenica, visto il forfait dell'ultimo momento per il francese e l'infortunio del capitano argentino di qualche settimana fa. Chivu si gioca la stracittadina e la possibilità di chiudere il discorso Scudetto con la coppia inedita Bonny-Esposito, un salto nel buio. Lautaro è presente in panchina ma solo per fare gruppo, non effettivamente recuperato.

Un'Inter senza nè Lautaro nè Thuram non si vede oramai dal maggio 2025, quando Simone Inzaghi decise di risparmiare entrambi in vista della gara contro il PSG, ovvero la finale di Champions. Quasi un anno fa, dunque, i due titolari rimasero fuori, con Correa e De Vrij a decidere la gara contro il Como.

L'Inter degli ultimi anni fa rima con la LuLa, per questo l'indisponibilità di Thuram che si aggiunge a quella di Lautaro è decisamente, sulla carta, preoccupante. Ciò nonostante, senza nessuno dei due rappresentanti dell'attacco titolare, Esposito ha dimostrato di poter tranquillamente trascinare i nerazzurri, mentre Bonny ha saputo farsi trovare pronto.

  • LE ALTRE GARE

    A riposo in vista del PSG, Thuram e Lautaro non parteciparono comunque anche alle due partite precedenti di campionato. Contro Torino e Verona, infatti, il francese rimase in panchina perchè non al meglio dopo aver subito un infortunio agli adduttori, mentre l'argentino era indisponibile per un infortunio alla coscia e un affaticamento muscolare successivo.

    Come in occasione della partita contro il Como, però, l'Inter riuscì a vincere entrambe le sfide senza la sua amata ThuLa.

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL DERBY MILAN-INTER

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu

  • LA PANCHINA DELL'INTER

    Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, De Vrij, Sucic, Lautaro, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Carlos Augusto, Darmian, Lavelli

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0