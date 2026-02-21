Inter letale sui calci d'angolo: è la miglior squadra d'Europa per goal da corner

L'Inter vola a +10 sul Milan, che sarà impegnato contro il Parma nella giornata di domenica. Lo fa battendo il Lecce per 2-0, dunque senza subire goal e riscattandosi, anche mentalmente, dalla sconfitta contro il Bodo/Glimt che proverà a ribaltare martedì sera in quel di San Siro. A Milano ci sarà un 3-1 da superare, pena l'eliminazione dalla Champions League. Un torneo in cui, rispetto alla Serie A, i nerazzurri hanno meno impatto su corner e palloni alti.

Nel campionato italiano, invece, l'Inter domina su calci d'angolo e duelli aerei, tanto da essere la miglior squadra per goal segnati da corner: ben 15 realizzazioni nerazzurre sono arrivate dopo la battuta di un corner, con i goal contro il Lecce che hanno incrementato la statistica fino a permettere al team Chivu di non avere rivali in tal senso.

Nessuno in Europa (nei top cinque tornei) ha segnato più goal da corner, segno di come gli avversari fatichino enormemente quando viene assegnato un corner all'Inter: gli assist di Dimarco e la stazza dei compagni in area è uno dei motivi principali per cui la squadra milanese riesce ad avere un così alto numero di reti derivanti da calcio d'angolo.