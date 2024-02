Secondo Tuttosport, United e Chelsea pensano all'allenatore, con Liverpool e Barcellona alla finestra: Marotta e Zhang devono guardasi le spalle.

L'Inter che stupisce sempre e comunque, Europa o campionato con le seconde linee che sia, ormai non fa più notizia. L'artefice della fin macchina perfetta è Simone Inzaghi, meccanico e guidatore esperto che non ha mai perso il controllo della vettura nerazzurra nonostante stia accelerando sempre di più.

Il lavoro del "Demone di Piacenza", dunque, non passa di certo inosservato. I complimenti di Guardiola dopo Istanbul non erano un caso. E non è una novità che tanti grandi club in giro per l'Europa, la prossima stagione, cambieranno o resteranno senza allenatore.

In tanti, dunque, avrebbero già messo sotto la lente d'ingrandimento il "Re di Coppe", che dopo la crescita e la grande cavalcata con la Lazio si è ripetuto a Milano arrivando in finale di Champions in due anni e mettendo una mano e mezzo sul prossimo Scudetto.