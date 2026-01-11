Inter e Napoli al primo vero bivio Scudetto: i nerazzurri per una spallata e per un tentativo di mini fuga

L’ultimo turno di campionato è stato favorevole all’Inter.

La compagine nerazzurra, imponendosi per 2-0 sul campo del Parma, ha approfittato dei mezzi passi falsi delle più dirette inseguitrici: il Milan e proprio il Napoli.

I rossoneri sono stati fermati in casa da un Genoa che, a un soffio dal triplice fischio finale, ha fallito il calcio di rigore che avrebbe regalato una vittoria tanto pesante quanto clamorosa, mentre i campioni d’Italia non sono andati oltre il 2-2 contro il Verona al Maradona.

Le prime tre della classe sono dunque state impegnate contro tre squadre in lotta per la salvezza e a superare di slancio l’ostacolo è stata la sola Inter, che ha avuto così modo di portarsi a +3 sul Milan e a +4 sul Napoli.

È chiaro che un eventuale successo nello scontro diretto contro i partenopei non rappresenterebbe nulla di risolutivo, ma portarsi a +7 potrebbe voler dire poter contare su un vantaggio certamente più complicato da colmare, oltre che assestare un colpo non indifferente, dal punto di vista psicologico, a un rivale che sarebbe poi costretto a settimane, se non a mesi, da inseguitore.

Il resto poi lo faranno ovviamente il calendario, gli infortuni, gli impegni europei e tutte quelle variabili che possono verificarsi in una vera e propria corsa a tappe, ma un ulteriore turno favorevole potrebbe rendere la strada quantomeno più in discesa.