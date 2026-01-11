Inter e Napoli al primo vero bivio Scudetto: i nerazzurri per una spallata e per un tentativo di mini fuga

È ovviamente troppo presto per parlare di sfida decisiva, visto che c’è un intero girone ancora da giocare, ma non ci sono dubbi sul fatto che Inter-Napoli possa rappresentare un bivio molto importante per la lotta che conduce allo Scudetto.
Ad affrontarsi a San Siro non saranno solo le due squadre che nella scorsa stagione si sono contese il titolo in un appassionante testa a testa deciso al fotofinish, ma anche le due compagini che, fin dai blocchi di partenza di questo campionato, sono state indicate da molti come le più forti del lotto.
Un vero e proprio scontro diretto che metterà in palio punti pesanti e che dirà se l’Inter potrà tentare o meno la sua prima mini fuga in classifica.