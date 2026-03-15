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US Sassuolo Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Inter dipendente da Dimarco? Niente assist nell'ultimo periodo e nessuna vittoria

L'esterno nerazzurro è stato probabilmente fin qui il miglior giocatore della Serie A: quando non è in campo o è sottotono, l'Inter non riesce a cambiare la propria partita.

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Non è certo un bel periodo per l'Inter di Chivu, che dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Bodo/Glimt e il pareggio nella semifinale di Coppa Italia contro il Como ha mancato le ultime due partite di campionato contro Milan e Atalanta. 

Una serie di big match in cui i nerazzurri sono apparsi stanchi, imprecisi e sopratutto bisognosi delle sue stelle. Se Lautaro è fermo ai box da diverse settimane, il probabile MVP della Serie A 2025/2026, Federico Dimarco, ha rallentato dopo una stagione incredibile di assist e partite rivoltate grazie agli stessi.

Se Dimarco non riesce a mettere il proprio mancino al servizio dei compagni e sulla testa degli stessi, l'Inter non vince. Lo dicono i dati dell'ultimo periodo, in cui la squadra nerazzurra non ha praticamente mai vinto. Impreciso o fuori dal campo per diversi motivi, l'ex esterno del Verona, non può come ovvio essere l'unica arma della sua squadra, ma ultimamente sembra proprio che dovrebbe esserlo, pena la mancata vittoria dei suoi.

  • INTER DIPENDENTE?

    La partita contro il Pisa di qualche settimana fa aveva messo in chiaro quanto Dimarco potesse cambiare le sorti dell'Inter, visto lo 0-2 per la squadra attualmente fanalino di coda della Serie A completamente ribaltato dopo l'ingresso dell'esterno italiano. 

    L'Inter non è completamente dipendente da Dimarco, ma senza di lui fatica spesso enormemente a sfruttare la stazza dei propri campioni. Contro l'Atalanta ha giocato titolare come quasi tutta l'annata, ma stavolta non ha saputo cambiare le sorti della sua squadra: anche lui, fisiologicamente, può fermarsi.

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  • NIENTE ASSIST

    Nelle due partite contro il Bodo/Glimt, nel match di Coppa contro il Como e nelle gare di Serie A contro Milan e Atalanta, l'Inter non hai mai vinto e Dimarco non ha mai fornito assist. Il classe 1997 ha fornito l'ultimo passaggio decisivo contro il Lecce, la sua quinta partita consecutiva con assist, dunque ha trovato il goal contro il Genoa nel match successivo.

    Alla ricerca dello storico record di assist in una singola annata di Serie A (Papu Gomez è a 16, l'interista a 13), Dimarco tornerà probabilmente decisivo sin dalla prossima gara, ma l'Inter non può fare affidamento su di lui, pena l'accusa di essere realmente poco incisiva con gli altri suoi campioni.

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  • MAI DELUDENTE

    Nonostante qualche prova 'normale' e non eccelsa, Dimarco non ha mai veramente deluso in questa annata di Serie A. Non fornire assist non significa certo aver disputato una gara negativa, nonostante per alcuni, abituati allo standard elevatissimo dell'esterno, possa sembrare così.

    L'unica partita della Serie A 25/26 in cui Dimarco ha forse giocato sottotono è stato il Derby di ritorno contro il Milan, quello che di fatto ha riaperto il discorso Scudetto per l'avversaria della sua squadra, ovvero gli stessi cugini rossoneri.

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