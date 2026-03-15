Inter dipendente da Dimarco? Niente assist nell'ultimo periodo e nessuna vittoria

Non è certo un bel periodo per l'Inter di Chivu, che dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Bodo/Glimt e il pareggio nella semifinale di Coppa Italia contro il Como ha mancato le ultime due partite di campionato contro Milan e Atalanta.

Una serie di big match in cui i nerazzurri sono apparsi stanchi, imprecisi e sopratutto bisognosi delle sue stelle. Se Lautaro è fermo ai box da diverse settimane, il probabile MVP della Serie A 2025/2026, Federico Dimarco, ha rallentato dopo una stagione incredibile di assist e partite rivoltate grazie agli stessi.

Se Dimarco non riesce a mettere il proprio mancino al servizio dei compagni e sulla testa degli stessi, l'Inter non vince. Lo dicono i dati dell'ultimo periodo, in cui la squadra nerazzurra non ha praticamente mai vinto. Impreciso o fuori dal campo per diversi motivi, l'ex esterno del Verona, non può come ovvio essere l'unica arma della sua squadra, ma ultimamente sembra proprio che dovrebbe esserlo, pena la mancata vittoria dei suoi.