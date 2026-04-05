Thuram e Lautaro sovrastano la Roma: la 'ThuLa' ritrova goal e assist per spingere l'Inter verso lo scudetto

Un rientro desiderato come un bicchiere d'acqua fresca nel deserto: l'Inter aveva celebrato il ritorno dall'infortunio di capitan Lautaro Martinez con un video che ha contribuito a infiammare i tifosi a poche ore dalla sfida contro la Roma.
Poi ci ha pensato lui in campo, con i goal, le giocate, la carica e anche l'incredibile affiatamento con Marcus Thuram, tornato a brillare.
Serata di Pasqua in campo per i nerazzurri che, in attacco avevano di nuovo a disposizione Lautaro a quasi due mesi dallo stop al polpaccio rimediato sul sintetico di Bodo in Norvegia.
Accanto a lui Marcus Thuram, rigenerato dal ritorno al goal con la maglia della nazionale francese: la 'ThuLa' come medicina per un'Inter che nel mese di marzo non ha mai vinto. E il campo ha subito parlato. Vittoria per 5-2 con i due attaccanti assolutamente protagonisti.