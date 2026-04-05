Thuram e Lautaro sovrastano la Roma: la 'ThuLa' ritrova goal e assist per spingere l'Inter verso lo scudetto

La "Thu-La" ha anche parlato dopo la vittoria, uno accanto all'altro. "Lui è tornato, no..non è tornato, ha fatto la differenza come è abituato a farla, un calo si può sempre avere come tutti" ha dichiarato Lautaro parlando del momento del compagno.





Thuram invece ha spiegato l'unicità dell'argentino per l'Inter: "Mi è mancato però anche gli altri compagni di reparto sono importantissimi, penso che io e la squadra abbiamo un legame particolare con lui, ci dà sempre l'esempio nei momenti difficili".



