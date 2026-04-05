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Lautaro ThuramGetty Images
Vittorio Rotondaro

Thuram e Lautaro sovrastano la Roma: la 'ThuLa' ritrova goal e assist per spingere l'Inter verso lo scudetto

Serie A
Inter
M. Thuram
L. Martinez
Inter vs Roma
Roma

Thuram e Lautaro tornano titolari insieme in Inter-Roma ed è subito show: non giocavano insieme dal 14 febbraio, prima dell'infortunio capitato al 'Toro'.

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Un rientro desiderato come un bicchiere d'acqua fresca nel deserto: l'Inter aveva celebrato il ritorno dall'infortunio di capitan Lautaro Martinez con un video che ha contribuito a infiammare i tifosi a poche ore dalla sfida contro la Roma.


Poi ci ha pensato lui in campo, con i goal, le giocate, la carica e anche l'incredibile affiatamento con Marcus Thuram, tornato a brillare.

Serata di Pasqua in campo per i nerazzurri che, in attacco avevano di nuovo a disposizione Lautaro a quasi due mesi dallo stop al polpaccio rimediato sul sintetico di Bodo in Norvegia.


Accanto a lui Marcus Thuram, rigenerato dal ritorno al goal con la maglia della nazionale francese: la 'ThuLa' come medicina per un'Inter che nel mese di marzo non ha mai vinto. E il campo ha subito parlato. Vittoria per 5-2 con i due attaccanti assolutamente protagonisti.

  • IL RITORNO DELLA 'THULA'

    Erano passati quasi due mesi dall'ultima gara disputata in tandem da Lautaro e Thuram: il 14 febbraio in occasione del derby d'Italia tra Inter e Juventus.

    L'argentino rimase sul terreno di gioco fino al triplice fischio, al contrario del francese che venne sostituito all'86' sul risultato di 2-2, poco prima del goal decisivo di Zielinski al 90'.

    Quattro giorni più tardi ecco la staffetta di Bodo, con Thuram a sostituire l'infortunato Lautaro e ad assistere al micidiale uno-due di Hauge e compagni per il 3-1 finale.

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  • DUE GOAL DI LAUTARO, DUE ASSIST DI THURAM

    L'attesa per capire quanto la "ThuLa" avrebbe potuto dare una svolta all'Inter è durata pochissimi secondi.

    Un minuto e i nerazzurri sono passati già in vantaggio contro la Roma, grazie proprio alla coppia d'attacco. Assist di Thuram e goal di Lautaro Martinez, con i due che urlano e si caricano a vicenda dopo la rete.

    Poi il tris in avvio di ripresa, nuovamente sull'asse Thuram-Lautaro, con il secondo assist di giornata del francese per il 10 argentino.


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  • THURAM: "MI È MANCATO"

    La "Thu-La" ha anche parlato dopo la vittoria, uno accanto all'altro. "Lui è tornato, no..non è tornato, ha fatto la differenza come è abituato a farla, un calo si può sempre avere come tutti" ha dichiarato Lautaro parlando del momento del compagno.


    Thuram invece ha spiegato l'unicità dell'argentino per l'Inter: "Mi è mancato però anche gli altri compagni di reparto sono importantissimi, penso che io e la squadra abbiamo un legame particolare con lui, ci dà sempre l'esempio nei momenti difficili".


  • THURAM RIGENERATO

    L'ex Borussia Mönchengladbach, dopo aver ritrovato la via del goal con la maglia della Francia nel successo sulla Colombia, si è sbloccato anche con la maglia dell’Inter.

    Un colpo di testa su corner, dopo i due assist serviti a Lautaro, ha siglato il temporaneo 4-1 dei nerazzurri.

    Una rete che restituisce fiducia, arrivata nel momento più importante della stagione dell’Inter, nello sprint finale verso lo Scudetto.

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  • LA "THU-LA" PER LO SCUDETTO

    Due mesi fa era stata l'ultima gara in cui Lautaro e Thuram hanno trovato contemporaneamente la via della rete: entrambi a segno nella 'manita' inferta al Sassuolo, poi lo stop del 'Toro' e l'astinenza del figlio d'arte si sono rivelati dei problemi quanto mai seri.


    L'emergenza, però, è giunta al termine: Chivu può contare su un Lautaro in più e anche un Thuram che sembra aver cambiato passo rispetto alle ultime settimane.


    E con la "ThuLa" di nuovo così, i fantasmi nella volata scudetto sembrano poter allontanrsi definitivamente da Milano.

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