Inter-Cagliari, la vittoria fa partire il countdown Scudetto: ora tocca al Napoli, ma c'è già una prima data

L'Inter 2026 è già certa di non poter raggiungere quelle squadre che in passato sono state in grado di vincere lo Scudetto con cinque giornate di anticipo.

Nel corso della storia del massimo campionato italiano solamente sei squadre hanno avuto modo di ottenere tale record, mentre nessuno ha mai vinto il titolo con sei giornate in anticipo.

Il Torino 1948, la Fiorentina 1956, la Juventus 2019, il Napoli 2023 e la stessa Inter nel 2007 e nel 2024 sono le squadre che hanno conquistato lo Scudetto in anticipo di cinque turni.

Il 2025/2026 farà rima con Scudetto conquistato al massimo con quattro giornate in anticipo, ma a seconda delle prossime partite il titolo potrebbe essere festeggiato anche negli ultimissimi turni.