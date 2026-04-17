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Francesco Schirru

Inter-Cagliari, la vittoria fa partire il countdown Scudetto: ora tocca al Napoli, ma c'è già una prima data

Serie A
Inter vs Cagliari
Inter
Cagliari

L'Inter ha battuto il Cagliari nell'anticipo della 33esima giornata, lo Scudetto per gli uomini di Chivu si avvicina. A seconda dei prossimi risultati del Napoli, ovviamente, potrà essere ancor più rapido.

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Come da pronostico, l'Inter ha battuto il Cagliari 3-0 a San Siro nell'anticipo del 33esimo turno andato in scena venerdì 17 aprile. Il successo di Thuram e compagni, successivo a quello fondamentale ottenuto in rimonta contro il Como, avvicina ulteriormente i nerazzurri allo Scudetto numero 21, due anni dopo l'ultimo. A +12 sul Napoli di Conte, che dovrà scendere in campo sabato al Maradona per pareggiare, contro la Lazio, il numero di match, sembra ormai essere in totale controllo della vittoria finale.

Sono del resto appena quindici i punti a disposizione dell'Inter, mentre i diciotto del Napoli non cambiano più di tanto la questione. Lo Scudetto nerazzurro non è certo né matematico, ma pensare a sole sconfitte meneghine fin qui e sole vittorie partenopee nello stesso periodo appare più che mai fuori dal mondo.

L'Inter dovrà semplicemente pensare a se stessa per vincere lo Scudetto, ma questo potrebbe comunque arrivare prima del previsto a seconda dei risultati di un Napoli non ancora certo di una qualificazione in Champions e comunque desideroso di ottenere più punti possibili per non mettere a rischio il ritorno nel massimo torneo europeo dopo la deludente eliminazione dell'attuale stagione.

  • LA PRIMA DATA SCUDETTO

    L'Inter può vincere lo Scudetto già al termine della 34esima giornata, quella che vedrà i meneghini affrontare il Torino fuori casa, il Napoli la Cremonese al Maradona e il Milan la Juventus a San Siro.

    Battendo il Torino, l'Inter salirebbe a quota 81 punti, mentre un Napoli k.o contro Lazio e Cremonese, ma anche con due soli punti conquistati nei due match, avrebbe al massimo 68 punti. Il Milan allo stesso modo dovrebbe ottenere un massimo di quattro punti contro Verona e Juventus.

    Con 13 o più punti di distacco su Napoli e Milan e appena 12 rimanenti tra il 35esimo e il 38esimo turno, l'Inter celebrerebbe il 21esimo Scudetto a Torino, nella serata di domenica 26 aprile: la prima data utile per lo Scudetto 25/26.


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  • SCUDETTO INTER A TORINO, I CALCOLI

    Al termine del 33esimo turno sarà possibile definire meglio la situazione dell'Inter, che come detto può tranquillamente pensare a sè stessa per puntare allo Scudetto. Ma per ottenerlo prima del previsto, dovrà sperare nei passi falsi di Napoli e Milan tra il 18 e il 19 aprile.

    Qualora il Napoli vinca contro la Lazio, ad esempio, non sarà possibile vedere un'Inter scudettata al termine del 34esimo turno, con la matematica eventuale che slitterebbe di almeno una giornata.

    Domenica 26 aprile l'Inter potrebbe essere matematicamente scudettata dopo la propria partita delle 18 o dopo il big match previsto in serata tra Milan e Juventus.

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  • OLTRE MILAN E NAPOLI

    Se Milan e Napoli vincono le proprie partite del 33esimo e del 34esimo turno, con l'Inter vincitrice anche a Torino, la classifica reciterebbe 81 punti per la capolista, 72 per i partenopei di Conte e 69 per i rossoneri di Allegri.

    Le vittorie consecutive di Inter, Napoli e Milan anche al 35esimo turno porterebbe ulteriormente avanti la questione. Pensando solo a ste stessa, l'Inter è sicura di vincere il titolo con tre successi o con due successi e un pareggio. Insomma 7 punti.

    A 84 punti, infatti, l'Inter risulterebbe irraggiungibile anche davanti a un filotto di vittorie da parte di Napoli e Milan tra il 33esimo e il 38esimo turno.

    Attualmente, infatti, il Napoli può raggiungere 84 punti e il Milan 81, mentre 7 o più punti interisti dal Torino in avanti porterebbero la capolista a un minimo di 85.

  • LO SCUDETTO IN ANTICIPO

    L'Inter 2026 è già certa di non poter raggiungere quelle squadre che in passato sono state in grado di vincere lo Scudetto con cinque giornate di anticipo.

    Nel corso della storia del massimo campionato italiano solamente sei squadre hanno avuto modo di ottenere tale record, mentre nessuno ha mai vinto il titolo con sei giornate in anticipo.

    Il Torino 1948, la Fiorentina 1956, la Juventus 2019, il Napoli 2023 e la stessa Inter nel 2007 e nel 2024 sono le squadre che hanno conquistato lo Scudetto in anticipo di cinque turni.

    Il 2025/2026 farà rima con Scudetto conquistato al massimo con quattro giornate in anticipo, ma a seconda delle prossime partite il titolo potrebbe essere festeggiato anche negli ultimissimi turni.

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