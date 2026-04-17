Inter-Cagliari, la vittoria fa partire il countdown Scudetto: ora tocca al Napoli, ma c'è già una prima data

Come da pronostico, l'Inter ha battuto il Cagliari 3-0 a San Siro nell'anticipo del 33esimo turno andato in scena venerdì 17 aprile. Il successo di Thuram e compagni, successivo a quello fondamentale ottenuto in rimonta contro il Como, avvicina ulteriormente i nerazzurri allo Scudetto numero 21, due anni dopo l'ultimo. A +12 sul Napoli di Conte, che dovrà scendere in campo sabato al Maradona per pareggiare, contro la Lazio, il numero di match, sembra ormai essere in totale controllo della vittoria finale.
Sono del resto appena quindici i punti a disposizione dell'Inter, mentre i diciotto del Napoli non cambiano più di tanto la questione. Lo Scudetto nerazzurro non è certo né matematico, ma pensare a sole sconfitte meneghine fin qui e sole vittorie partenopee nello stesso periodo appare più che mai fuori dal mondo.
L'Inter dovrà semplicemente pensare a se stessa per vincere lo Scudetto, ma questo potrebbe comunque arrivare prima del previsto a seconda dei risultati di un Napoli non ancora certo di una qualificazione in Champions e comunque desideroso di ottenere più punti possibili per non mettere a rischio il ritorno nel massimo torneo europeo dopo la deludente eliminazione dell'attuale stagione.