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Pio e Sebastiano EspositoGetty Images
Michael Di Chiaro

Inter-Cagliari è anche una sfida tra fratelli: Pio contro Sebastiano Esposito

Serie A
Inter vs Cagliari
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Cagliari

Venerdì sera a San Siro andrà in scena il quarto confronto tra i due fratelli: la scorsa estate erano al Mondiale per Club con l'Inter ma non hanno mai giocato insieme.

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La vittoria in rimonta sul campo del Como ha consentito all'Inter di perfezionare lo strappo decisivo in chiave corsa Scudetto: il 4-3 con il quale i nerazzurri si sono imposti al 'Sinigaglia', infatti, ha permesso alla squadra di Chivu di allungare a +9 sul Napoli e a +12 sul Milan a sei giornate dalla fine.


Nel prossimo turno di campionato, che si apre venerdì 17 aprile, i nerazzurri ospiteranno il Cagliari a San Siro e, a conti fatti, avranno un'occasione enorme per compiere un altro passo verso la conquista del tricolore.


Il confronto contro i sardi, in realtà, racchiude in sé anche una sfida nella sfida, dal sapore davvero speciale: Francesco Pio Esposito, infatti, affronterà il fratello Sebastiano.

  • FRATELLI CONTRO: PIO SFIDA SEBASTIANO

    I riflettori, nella notte di San Siro, saranno inevitabilmente puntati sui reparti d'attacco. L'Inter, infatti, manderà in campo dal primo minuto Francesco Pio Esposito, mentre Pisacane farà ancora una volta affidamento su Sebastiano Esposito, ovvero il fratello maggiore del centravanti interista.

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  • MAI IN CAMPO INSIEME AL MONDIALE PER CLUB

    Inter-Cagliari, infatti, sarà per loro il quarto confronto in carriera da avversari: nel corso della stagione 2023/2024 i due fratelli si sono sfidati in occasione di Sampdoria-Spezia 2-1 e Spezia-Sampdoria 0-0. Poi, quest'anno, c'è stato il faccia a faccia della gara d'andata alla Unipol Domus, terminato 0-2 in favore dell'Inter, con Pio in goal.

    La scorsa estate, invece, entrambi sono stati convocati dall'Inter per il Mondiale per Club ma, pur facendo parte della stessa rosa, non hanno mai giocato insieme: contro l'Urawa Red Diamonds, infatti, Sebastiano partì titolare per poi lasciare spazio la fratello nella ripresa. Contro il Monterrey a scendere in campo fu solamente Sebastiano, mentre contro il River Plate, nel giorno del primo goal ufficiale di Pio in nerazzurro, fu ancora staffetta. Agli ottavi, contro il Fluminense, toccò nuovamente all'attuale attaccante del Cagliari giocare soltanto uno spezzone.

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  • I TRASCORSI DI SEBASTIANO ALL'INTER

    Esattamente come Francesco Pio, anche Sebastiano Esposito si è formato all'interno del settore giovanile dell'Inter, dove ha giocato dal 2014 al 2019.

    Nella stagione 2019/20, sotto la guida di Antonio Conte, è arrivato l'esordio in prima squadra: in quell'anno il classe 2002 ha messo a referto 1 goal, su rigore, in 7 presenze. Nelle stagioni successive, l'attaccante napoletano ha vestito le maglie di Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria, Empoli e infine Cagliari, dove si è trasferito dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni. Prima di volare in direzione Sardegna ha collezionato altre 4 presenze con l'Inter al Mondiale per Club.

  • I NUMERI DELLA LORO STAGIONE

    Alla prima stagione in Serie A con l'Inter, Franceso Pio Esposito ha messo a referto 6 goal in 30 apparizioni, ai quali se ne aggiungono 2 in Champions League e uno in Coppa Italia.

    Per quanto riguarda Sebastiano, invece, al primo anno col Cagliari i goal sono stati 6, sino a questo momento, in 30 apparizioni, oltre a un centro in Coppa Italia.

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