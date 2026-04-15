Inter-Cagliari è anche una sfida tra fratelli: Pio contro Sebastiano Esposito

Inter-Cagliari, infatti, sarà per loro il quarto confronto in carriera da avversari: nel corso della stagione 2023/2024 i due fratelli si sono sfidati in occasione di Sampdoria-Spezia 2-1 e Spezia-Sampdoria 0-0. Poi, quest'anno, c'è stato il faccia a faccia della gara d'andata alla Unipol Domus, terminato 0-2 in favore dell'Inter, con Pio in goal.

La scorsa estate, invece, entrambi sono stati convocati dall'Inter per il Mondiale per Club ma, pur facendo parte della stessa rosa, non hanno mai giocato insieme: contro l'Urawa Red Diamonds, infatti, Sebastiano partì titolare per poi lasciare spazio la fratello nella ripresa. Contro il Monterrey a scendere in campo fu solamente Sebastiano, mentre contro il River Plate, nel giorno del primo goal ufficiale di Pio in nerazzurro, fu ancora staffetta. Agli ottavi, contro il Fluminense, toccò nuovamente all'attuale attaccante del Cagliari giocare soltanto uno spezzone.