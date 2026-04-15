Inter-Cagliari è anche una sfida tra fratelli: Pio contro Sebastiano Esposito

La vittoria in rimonta sul campo del Como ha consentito all'Inter di perfezionare lo strappo decisivo in chiave corsa Scudetto: il 4-3 con il quale i nerazzurri si sono imposti al 'Sinigaglia', infatti, ha permesso alla squadra di Chivu di allungare a +9 sul Napoli e a +12 sul Milan a sei giornate dalla fine.
Nel prossimo turno di campionato, che si apre venerdì 17 aprile, i nerazzurri ospiteranno il Cagliari a San Siro e, a conti fatti, avranno un'occasione enorme per compiere un altro passo verso la conquista del tricolore.
Il confronto contro i sardi, in realtà, racchiude in sé anche una sfida nella sfida, dal sapore davvero speciale: Francesco Pio Esposito, infatti, affronterà il fratello Sebastiano.