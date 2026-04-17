Inter-Cagliari 3-0, pagelle e tabellino: Barella il migliore in campo, Thuram non si ferma più, male Mina e Rodriguez

Le critiche e i mugugni dei tifosi sono ormai alle spalle: Barella (voto 7.5) è finalmente tornato nella sua versione migliore. Dopo la rete contro la Roma, il centrocampista nerazzurro si conferma su alti livelli: protagonista nell’azione dell’1-0 e autore del destro vincente per il raddoppio, il tutto con la fascia da capitano al braccio. Di nuovo un fattore nella corsa allo Scudetto.

Dimarco (voto 6.5) fatica, e non poco, nel primo tempo a contenere Palestra, ma nella ripresa torna a fare ciò che gli riesce meglio: servire assist. Perfetto il pallone per Thuram, che a porta vuota deve solo appoggiare.

Proprio Thuram (voto 7) è tornato a sorridere e non sembra voler più smettere: a segno per tre gare consecutive dopo un lungo periodo di magra e i dubbi sul futuro, ormai archiviati come un brutto ricordo.

VOTI INTER (3-5-2): Martinez 6; Akanji 6, de Vrij 6, Carlos Augusto 6; Dumfries 6, Barella 7.5 (89' Diouf sv), Calhanoglu 6 (85' Frattesi sv), Mkhitaryan 6 (76' Zielinski 6), Dimarco 6.5 (76' Luis Henrique 6); Pio Esposito 6.5, Thuram 7 (76' Bonny 6). All. Chivu