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Inter Cagliari Thuram BarellaGetty Images
Michael Baldoin

Inter-Cagliari 3-0, pagelle e tabellino: Barella il migliore in campo, Thuram non si ferma più, male Mina e Rodriguez

Serie A
Inter vs Cagliari
Inter
Cagliari

Nonostante un primo tempo sottotono, la formazione di Chivu supera quella di Pisacane nella ripresa, compiendo un altro importante passo avanti verso la conquista dello Scudetto.

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Atro match point, altri tre punti pesanti per l’Inter: a cinque giornate dalla fine, il 3-0 contro il Cagliari vale un temporaneo +12 sul Napoli, un altro passo verso uno Scudetto che sembra ormai sempre più vicino.

In avvio meglio i sardi, che provano a sfondare soprattutto sulla corsia di destra grazie alla velocità di Palestra. Prima costruiscono un contropiede che costringe Martínez al salvataggio su Esposito, poi lo stesso classe 2005 calcia alto da posizione laterale.

Al quarto d’ora, però, grande occasione in ripartenza per l’Inter: Dimarco, a porta quasi sguarnita, vede il suo tiro respinto da Adopo, ben posizionato sulla linea. Col passare dei minuti la pressione nerazzurra cresce, con Pio Esposito tra i più pericolosi, ma fermato in due occasioni da Caprile, che mantiene lo 0-0 all’intervallo.

In avvio di ripresa l’Inter cambia ritmo e sblocca il match con un uno-due in pochi minuti: prima con un’azione manovrata conclusa dal cross basso di Dimarco per il tap-in vincente di Thuram, ben appostato sul secondo palo, poi con la conclusione di Barella dopo una mischia in area.

I padroni di casa gestiscono poi il vantaggio con maturità, alternando ritmo e controllo fino al 92', con Zielinski che chiude i conti con un destro da fuori area.

  • PAGELLE INTER

    Le critiche e i mugugni dei tifosi sono ormai alle spalle: Barella (voto 7.5) è finalmente tornato nella sua versione migliore. Dopo la rete contro la Roma, il centrocampista nerazzurro si conferma su alti livelli: protagonista nell’azione dell’1-0 e autore del destro vincente per il raddoppio, il tutto con la fascia da capitano al braccio. Di nuovo un fattore nella corsa allo Scudetto.

    Dimarco (voto 6.5) fatica, e non poco, nel primo tempo a contenere Palestra, ma nella ripresa torna a fare ciò che gli riesce meglio: servire assist. Perfetto il pallone per Thuram, che a porta vuota deve solo appoggiare.

    Proprio Thuram (voto 7) è tornato a sorridere e non sembra voler più smettere: a segno per tre gare consecutive dopo un lungo periodo di magra e i dubbi sul futuro, ormai archiviati come un brutto ricordo.

    VOTI INTER (3-5-2): Martinez 6; Akanji 6, de Vrij 6, Carlos Augusto 6; Dumfries 6, Barella 7.5 (89' Diouf sv), Calhanoglu 6 (85' Frattesi sv), Mkhitaryan 6 (76' Zielinski 6), Dimarco 6.5 (76' Luis Henrique 6); Pio Esposito 6.5, Thuram 7 (76' Bonny 6). All. Chivu

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  • PAGELLE CAGLIARI

    Una serata tutt’altro che memorabile per Mina (voto 5): il difensore del Cagliari, oltre alle solite e continue provocazioni nei confronti degli avversari, offre ben poco sul piano del gioco. Esce male in occasione dell’1-0 e non si fa trovare pronto sul raddoppio.

    Male anche il compagno di reparto Rodríguez (voto 5), colpevole sulla rete di Thuram, che gli sfila alle spalle ritrovandosi colpevolmente solo in area.

    Palestra (voto 6.5) è l’unico a provarci davvero: nel primo tempo è un vero e proprio fattore, mentre nella ripresa cala di ritmo, come il resto della squadra. Nel finale prova a rialzare i giri del motore spingendo sulla corsia di destra, ma senza il necessario supporto dei compagni.

    VOTI CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6.5; Zé Pedro 5.5 (88' Belotti sv), Mina 5, Rodriguez 5; Palestra 6.5, Adopo 6, Gaetano 6 (57' Deiola 6), Sulemana 5.5 (76' Folorunsho 6), Obert 6 (76' Zappa 6); Esposito 6, Borrelli 5 (57' Mendy 5.5). All. Pisacane

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  • TABELLINO INTER-CAGLIARI 3-0

    Marcatori: 52' Thuram, 56' Barella, 90+2' Zielinski

    INTER (3-5-2): Martinez 6; Akanji 6, de Vrij 6, Carlos Augusto 6; Dumfries 6.5, Barella 7.5 (89' Diouf sv), Calhanoglu 6 (85' Frattesi sv), Mkhitaryan 6 (76' Zielinski 7), Dimarco 6.5 (76' Luis Henrique 6); Pio Esposito 6.5, Thuram 7 (76' Bonny 6). All. Chivu

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6.5; Zé Pedro 5.5 (88' Belotti sv), Mina 5, Rodriguez 5; Palestra 6.5, Adopo 6, Gaetano 6 (57' Deiola 6), Sulemana 5.5 (76' Folorunsho 6), Obert 6 (76' Zappa 6); Esposito 6, Borrelli 5 (57' Mendy 5.5). All. Pisacane

    Arbitro: Marchetti

    Ammoniti: 23' Esposito (C), 25' Borrelli (C)

    Espulsi: -


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