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De Ketelare AtalantaGetty Images
Francesco Schirru

Inter-Atalanta, De Ketelaere a sorpresa: è recuperato, a San Siro c'è anche il belga

Tra i giocatori presenti per Inter-Atalanta non solo Ederson, ma bensì anche De Ketelaere, rimasto fermo per diverse settimane a causa di un problema al ginocchio.

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L'Atalanta può nuovamente contare su Charles De Ketelaere. Il belga, infatti, è tra i giocatori presenti a San Siro per il match match tra Inter e Dea, fondamentale in termini Scudetto e qualificazione alla prossima Champions League. Considerando il lavoro individuale svolto negli ultimi giorni sembrava impossibile rivedere tra i convocati l'ex Milan, alla fine invece presente.

Al pari di Ederson, De Ketelaere parte dalla panchina per Inter-Atalanta, con eventuale possibilità di ingresso in campo nella ripresa e probabilmente per un minimo spezzone di gara. Il classe 2001 era fermo da un mese e mezzo, vista l'ultima gara giocata solamente il primo febbraio in occasione della trasferta di Como, con risultato finale di 0-0.

Da allora De Ketelaere ha saltato la Coppa Italia, la Champions League e cinque partite di campionato. Una sua convocazione per San Siro sembrava utopia, ma Palladino ha avuto rassicurazioni sul suo stato di forma, permettendogli di essere convocato almeno per la panchina.

  • INTER-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

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  • LA PANCHINA DI INTER E ATALANTA

    La panchina dell'Inter, a disposizione in panchina: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Lavelli, Kaczmarski, Bastoni.

    La panchina dell'Atalanta, a disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Ederson, Bellanova, De Ketelaere, Ahanor, Krstović.

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