Inter-Atalanta, De Ketelaere a sorpresa: è recuperato, a San Siro c'è anche il belga

L'Atalanta può nuovamente contare su Charles De Ketelaere. Il belga, infatti, è tra i giocatori presenti a San Siro per il match match tra Inter e Dea, fondamentale in termini Scudetto e qualificazione alla prossima Champions League. Considerando il lavoro individuale svolto negli ultimi giorni sembrava impossibile rivedere tra i convocati l'ex Milan, alla fine invece presente.

Al pari di Ederson, De Ketelaere parte dalla panchina per Inter-Atalanta, con eventuale possibilità di ingresso in campo nella ripresa e probabilmente per un minimo spezzone di gara. Il classe 2001 era fermo da un mese e mezzo, vista l'ultima gara giocata solamente il primo febbraio in occasione della trasferta di Como, con risultato finale di 0-0.

Da allora De Ketelaere ha saltato la Coppa Italia, la Champions League e cinque partite di campionato. Una sua convocazione per San Siro sembrava utopia, ma Palladino ha avuto rassicurazioni sul suo stato di forma, permettendogli di essere convocato almeno per la panchina.