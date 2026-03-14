Inter-Atalanta, Chivu espulso dopo il goal del pareggio: succede di tutto nel finale

L'Atalanta strappa un pari importante in ottica Conference/Europa League, l'Inter si strappa i capelli per l'1-1 finale. Lo fa soprattutto per le polemiche per il goal di Krstovic, ma anche per il contatto Frattesi-Scalvini pochi minuti dopo. Il match di San Siro si chiude tra urla, tensioni e proteste, con il tecnico dei padroni di casa espulso per doppio giallo in seguito alla decisione di assegnare la rete ospite.

"Era fallo!" urla Chivu al momento di uscire dal campo, dopo essere stato espulso dall'arbitro Manganiello per le proteste. Al primo giallo, arrivato dopo la rete di Krstotiv, si è aggiunto anche il secondo una volta che questo è stato confermato dal direttore di gara.

Un rosso che deriva dalla tensione estrema degli ultimi minuti e da una rete convalidata di cui si parlerà a lungo: Sulemena e Dumfries a duello al limite, l'interista finisce a terra ma si prosegue con la conclusione del primo, respinta di Sommer e tap-in.