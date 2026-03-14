Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Chivu Inter Atalanta Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Inter-Atalanta, Chivu espulso dopo il goal del pareggio: succede di tutto nel finale

Le proteste furiose dei padroni di casa, la tensione Djimsiti-Kolarov, il rosso di Chivu che esce dal campo urlando contro l'arbitro: Inter-Atalanta si chiude tra le polemiche.

Pubblicità

L'Atalanta strappa un pari importante in ottica Conference/Europa League, l'Inter si strappa i capelli per l'1-1 finale. Lo fa soprattutto per le polemiche per il goal di Krstovic, ma anche per il contatto Frattesi-Scalvini pochi minuti dopo. Il match di San Siro si chiude tra urla, tensioni e proteste, con il tecnico dei padroni di casa espulso per doppio giallo in seguito alla decisione di assegnare la rete ospite.

"Era fallo!" urla Chivu al momento di uscire dal campo, dopo essere stato espulso dall'arbitro Manganiello per le proteste. Al primo giallo, arrivato dopo la rete di Krstotiv, si è aggiunto anche il secondo una volta che questo è stato confermato dal direttore di gara. 

Un rosso che deriva dalla tensione estrema degli ultimi minuti e da una rete convalidata di cui si parlerà a lungo: Sulemena e Dumfries a duello al limite, l'interista finisce a terra ma si prosegue con la conclusione del primo, respinta di Sommer e tap-in.

  • KOLAROV VS DJIMSITI

    Non solo l'espulsione di Chivu per proteste e la tensione massima dei giocatori interisti, ma anche quella tra Kolarov, tecnico in seconda dell'Inter, e Djimsiti, difensore dell'Atalanta.

    Kolarov è apparso imbestialito con l'avversario, ma anche con l'arbitro Manganiello, contro cui si è rivolto duramente dopo la conclusione della partita. 

    Tra Djimsiti e Kolarov sono prima volate parole, ma si è anche quasi arrivati al contatto fisico prima che i due venissero allontanati dalle rispettive squadre. 

    • Pubblicità

  • LE PAROLE DI PALLADINO

    "Gli episodi? Io non li ho visti. Sapete che non parlo mai degli arbitri" la risposta di Palladino, tecnico dell'Atalanta, a fine partita. 

    Sentito da Dazn, Palladino ha commentato brevemente l'infuocato finale della partita pareggiata a San Siro contro l'Inter:

    "Mi hanno detto che Marelli ha confermato che non c’era nessuno dei due falli e noi ci fidiamo di chi fa questo lavoro. Ci atteniamo a quello che ci è stato detto".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter crest
Inter
INT
0